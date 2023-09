Info-Veranstaltung am 8. September

Viele Migräne-Patienten schweigen aus Angst – vor allem Männer

Vor allem Männer machen oft ein Geheimnis daraus, dass sie an Migräne leiden. Die Migräne-Liga kämpft gegen Vorurteile an und appelliert an Arbeitgeber, die Bedingungen für Betroffene zu verbessern.