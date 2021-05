Von Karlsruhe nach Neuseeland: Inga Currey hat sich an Weihnachten mit Barbecue gewöhnt

Inga Currey ist angekommen. Seit über 20 Jahren lebt und arbeitet sie in Neuseeland. Die Gepflogenheiten des Landes hat sie längst übernommen – und würde deswegen nie ohne eigenen Teller zu einer Party gehen.

Die Sache mit Weihnachten, die ist schon gewöhnungsbedürftig. „Neben dem Grill kommt einfach keine Weihnachtsstimmung auf“, sagt Inga Currey. In ihrer Heimat Neuseeland fällt die besinnliche Jahreszeit in den Hochsommer. Statt Glühwein und Plätzchen gibt es dort eher Barbecue und Sonnenschein.

Inga Currey lebt seit über 20 Jahren am anderen Ende der Welt. Ihrer Heimat den Rücken gekehrt hat die 49-Jährige der Liebe wegen, ihr Mann Peter ist Neuseeländer. Aufgewachsen ist sie in Stupferich, hat dort die Grundschule besucht, später das Markgrafen-Gymnasium in Durlach.

Schule ist erst ab 9 Uhr