Die Auswirkungen der Waldbrände in Griechenland sind bis nach Baden zu spüren: Der Rhodos-Flug am Dienstag vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde abgesagt.

Der Reiseanbieter TUI habe den Flug gecancelt, sagte Eric Blechschmidt vom Flughafenbetreiber Baden-Airpark am Montag. Die Maschine fliege leer auf die Insel, um Feriengäste nach Baden zurückzubringen.

Die Situation sei insgesamt weiterhin unbeständig und herausfordernd, teilte der Reiseveranstalter TUI auf seiner Homepage mit. Für Anreisen bis einschließlich Dienstag werde TUI den Reisevertrag kündigen.

Flug von Baden-Baden nach Rhodos abgesagt - kostenlose Umbuchung möglich

Wer von Mittwoch bis Freitag seinen Abflug gebucht habe, könne dies auf Wunsch gebührenfrei ändern. „Wenden Sie sich hierfür bitte an Ihr Reisebüro oder (Online-) Buchungsportal“, riet der Reiseveranstalter TUI und ließ wissen: „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten sehr und bitten um Ihr Verständnis.“

Andere Reiseveranstalter zogen bereits bis zum Wochenende Konsequenzen. DER Touristik sagte alle Reisen in den Süden von Rhodos bis einschließlich Samstag 29. Juli ab.

Gleiches gelte für Aufenthalte in Hotels, die auf der griechischen Insel Korfu in der offiziellen Warnzone liegen. Veranstalter FTI cancelte alle Reisen nach Rhodos bis Mittwoch (26. Juli).

Der Rhodos-Flug von TUI am Donnerstag ab Baden-Airpark ist aktuell hingegen noch nicht abgesagt. Eric Blechschmidt vom Flughafenbetreiber Baden-Airpark geht aber davon aus, „dass es da genauso laufen wird“ – also leerer Hinflug, Rückflug mit Urlaubern, die die Insel verlassen. Eine Anfrage dieser Redaktion an TUI blieb am Montagnachmittag unbeantwortet.