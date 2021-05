Was der neue Generalintendant ans Staatstheater Karlsruhe mitbringt

Der Neue ist ein alter Bekannter: Karlsruhes einstiger Oberspielleiter Ulrich Peters kehrt nach 25 Jahren zurück und wird Interimsintendant am Staatstheater.

Er könne sich vorstellen, seine Karriere im Ausland zu beenden, gerne im französischsprachigen. Das sagte Ulrich Peters in einem Interview im Jahr 2006, als er sich als Intendant aus Augsburg verabschiedete, um ans Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz zu gehen.

Ab September 2021 kommt er zumindest der französischen Grenze näher als er es in seinem aktuellen Amt als Generalintendant des Theaters Münster ist: Zur Saison 2021/22 wechselt Peters an das Staatstheater Karlsruhe, um es für drei Jahre als Interimsintendant zu leiten.

Er freue sich „sehr auf die Rückkehr ans Badische Staatstheater und in eine Stadt, in der ich sehr gerne und leider viel zu kurz war“, sagte Ulrich Peters laut der Pressemitteilung, mit der das Kunstministerium Baden-Württemberg am Donnerstag abend über die Personalentscheidung informierte.