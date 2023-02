Birgit Großhans will Angehörigen helfen

Wie eine Karlsruherin ihre Mutter an die Demenz verlor - und sie später wiederfand

Die Erkrankung ihrer Mutter hat die Karlsruherin Birgit Großhans zu einem ungewöhnlichen Beruf inspiriert: In Workshops versetzt sie Angehörige und Pflegende in den Zustand einer Demenz. Sie erleben selbst, was es heißt, Erinnerungen und Fähigkeiten zu verlieren. Und sie merken, was dann noch hilft.