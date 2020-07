Wegen Hochwassers: Rheinfähren in Leopoldshafen und Neuburgweier fahren nicht

Darüber informieren die Betreiber der Fähren auf ihrer Homepage . Die nächstgelegene Möglichkeit, den Rhein zu überqueren, ist somit die Brücke zwischen Karlsruhe und Wörth.

Dauerregen lässt Flüsse anschwellen

Dauerregen hatte in den vergangenen Tagen Flüsse und Bäche in der Region rasant steigen lassen. Bei Maxau wurde zwischenzeitlich ein Pegelstand von 7,32 Meter gemessen.

In der Nacht zum Dienstag hatten die Pegel von Rhein und Enz die Hochwassermeldemarke erreicht. Insgesamt entspannte sich die Situation am Dienstag aber wieder. Die Pegelstände in Mittelbaden von Oos und Murg sanken.

BNN