Manege frei für Badens beliebteste Weihnachtsshow!

Das Publikum darf sich auch in diesem Winter wieder auf eine sehr hochkarätige Show mit spektakulärer Artistik, faszinierenden Darbietungen, erfrischender Comedy und selbstverständlich herausragender Live-Unterhaltung für die ganze Familie freuen.

Den grauen Alltag für ein paar Stunden hinter sich lassen

„Gerade in diesen unruhigen Zeiten ist es besonders wichtig, dass die Menschen die Sorgen, Krisen und den grauen Alltag mal für zweieinhalb Stunden vergessen können“, sagt Zirkuschef Joachim Sperlich und fügt ergänzend hinzu: „Wir möchten auch heuer wieder eine herausragende Show präsentieren, die den hohen Erwartungen des Karlsruher Publikums gerecht wird!“

Zu sehen gibt es in der neuen Show des Karlsruher Weihnachtscircus unter anderem die spektakuläre Schleuderbrett-Sensation der zehnköpfigen Truppe Amaraa aus der Mongolei. Schier unglaubliche Flüge am russischen Barren präsentiert die Habesha-Group aus Äthiopien. Eine etwas andere Liebesgeschichte an den Strapaten hoch oben in der Luft präsentiert das Duo Romance.

Sandmalerin sorgt für magische Momente

Selbstverständlich gibt es für die jüngeren und älteren Zuschauer auch in diesem Jahr wieder besonders viel zu lachen. Dafür sorgt unter anderem Bauchredner Jean Paul und wenn Mr. Jumping das Trampolin besteigt, bleibt kein Auge trocken. Sandmalerin Kimberly Lester bringt mit ihrer vergänglichen Kunst besonders magische Momente in die Manege des Karlsruher Weihnachtscircus’.

Abgerundet wird der zweieinhalbstündige Show-Cocktail von vielen weiteren faszinierenden Darbietungen in der Luft und auf dem Manegenboden. Die Besucher dürfen sich auf eine völlig neue, speziell für die Spielzeit in Karlsruhe zusammengestellte Show sowie beste Unterhaltung für die ganze Familie zum schönsten Fest des Jahres freuen.

Veranstaltungsbegleitend gibt es selbstverständlich wieder eine vielfältige und abwechslungsreiche Gastronomie in einer gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt und unzähligen geschmückten Christbäumen im großen, beheizten Foyer-Zelt. Kurzum: Ein einzigartiges Ambiente, das zum Verweilen einlädt.

Ein bekanntes Gesicht in der Manege für Stammbesucher des Karlsruher Weihnachtscircus ist Giovanni Biasini. Dieser war bereits von 2014 bis 2019 für die Moderation der weihnachtlichen Karlsruhe Circus-Gala in verantwortlich. Nun ist er zurück, führt die Besucher durch die Show und versorgt sie in eleganter Weise mit allen nötigen Informationen.