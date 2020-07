Das ehemalige Bader-Logistikzentrum im Brötzinger Tal in Pforzheim soll eines der größten Outlet-Center Deutschlands werden. Der Pforzheimer Versandhändler hat Unternehmensangaben zufolge eine entsprechende Bauvoranfrage für das 68.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche umfassende Gebäude gestellt.

Das ehemalige Bader-Logistikzentrum im Brötzinger Tal in Pforzheim soll eines der größten Outlet-Center Deutschlands werden. Der Pforzheimer Versandhändler hat Unternehmensangaben zufolge eine entsprechende Bauvoranfrage für das 68.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche umfassende Gebäude gestellt. Die BNN haben gefragt: Werden Sie das neue Outlet in Pforzheim besuchen? Und so wurde abgestimmt: