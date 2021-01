Im Landratsamt Karlsruhe wird es konkret. Im Detail hat der Landkreis nun festgelegt, was beim lang umkämpften Neubau nicht fehlen darf. Ein Beispiel: Mindestens 70 Meter, so hoch wie das jetzige, soll auch das neue Hochhaus werden. Schluss ist bei 90 Metern. Damit wäre es das höchste Gebäude der Stadt. Der Text, an dem sich die Architekten beim Wettbewerb orientieren, steht. Am kommenden Donnerstag, 21. Januar, wird dieser noch im Kreistag verabschiedet.

Elf Teilnehmer des Architektenwettbewerbs für das neue Landratsamtsgebäude habe der Landkreis Karlsruhe im Dezember bereits selbst gesetzt, sagt Landrat Christoph Schnaudigel. 24 weitere Plätze sind im Rahmen eines Losverfahrens zu vergeben. „Dafür haben sich bereits 111 Architektenbüros beworben“, so Schnaudigel.