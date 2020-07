Janina Keller Autorin

Für eine Rückkehr in die Heimat entschied sich Autorin Janina Keller im Anschluss an ihr Studium. Sie machte ihren Abschluss in Publizistik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Mainz. Zwischenzeitlich verbrachte sie einige Monate an der IULM in Mailand und sammelte erste Erfahrungen beim Burda Verlag in München. Mit dem Volontariat bei den BNN wurde Karlsruhe und die Region wieder zu ihrem Lebensmittelpunkt. Was die Menschen dort bewegt, bewegt auch sie: etwa politische Diskussionen, wirtschaftliche Sorgen oder einfach Geschichten aus dem Leben.