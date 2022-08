Am zweiten August-Wochenende geben Pianisten sowie Organisten den Ton an. Sie spielen in verschiedenen Städten der Region. Ihre Konzerte sind jedoch nicht die einzigen besuchenswerten Veranstaltungen.

Nicht verreist? Dann können Sie sich dieses Wochenende auf etliche Konzerte und ein Open-Air-Kino in besonderem Ambiente freuen.

Die BNN stellen eine Auswahl von Veranstaltungen in der Region vor.

Nachwuchsmusiker stellen sich in Ettlingen vor

276 Bewerberinnen und Bewerber gab es insgesamt, 99 haben sich nun der Jury vorgestellt: Seit dem 7. August findet in Ettlingen ein Internationaler Klavierwettbewerb statt. Junge Pianisten aus 21 Ländern beweisen im Asam-Saal des Schlosses ihr Können.

Diesen Donnerstag bis Samstag, 13. August, sind die unter 15-Jährigen an der Reihe. Sie spielen täglich zwischen 9.30 und 13 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr und tragen Etüden von Carl Czerny, Frédéric Chopin oder Franz Liszt vor, aber auch Werke von Komponisten der Gegenwart. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.

Ein Ticket wird dagegen für das Preisträgerkonzert in der Stadthalle benötigt. Die Gewinner des Wettbewerbs musizieren am Sonntag, 14. August, vor großem Publikum.

Karten sind bei der Stadtinformation Ettlingen unter Telefon (07243) 101333 erhältlich oder online unter www.reservix.de. Weitere Infos gibt es unter www.ettlingen.de.

Vier Hände spielen Klavier in Karlsruhe

Wer gerne Klaviermusik hört, kommt auch in Karlsruhe auf seine Kosten. Die dortige Hochschule für Musik lädt am Freitag, 12. August, um 12.15 Uhr zu einem Konzert ein. Soojung Daria Kim und Nicola Minkyung Kim spielen gemeinsam in der Kleinen Kirche, Kaiserstraße 131. Vierhändig bringen sie Werke von Johann Sebastian Bach, Antonín Dvorák und Aram Chatschaturjan zu Gehör.

Der Eintritt ist frei, weitere Infos unter www.stadtkirche-karlsruhe.de.

Slowakischer Organist gastiert im Speyerer Dom

In die Tasten greift auch Stanislav Surin. Der slowakische Organist gastiert im Speyerer Dom und gestaltet das nächste Konzert des Internationaler Orgelzyklus. Er stellt seinen Zuhörern am Samstag, 13. August, um 19.30 Uhr Werke aus seinem Heimatland sowie aus Tschechien vor. Dabei handelt es sich überwiegend um Musik, die im 20. und 21. Jahrhundert entstanden ist.

Surin spielt während des Abends an beiden Orgeln des Doms, das heißt sowohl im Chor als auch auf der Empore. Zuvor steht er Rede und Antwort, um 18.45 Uhr findet eine Einführung auf dem Königschor statt.

Eintrittskarten gibt es unter www.reservix.de sowie in der Dom-Info.

Weißenburg lädt zu Orgelkonzert

Orgelkonzerte finden derzeit auch regelmäßig im französischen Weißenburg statt. Wer einen Ausflug ins nahe Elsass mit einem Konzert verbinden will, hat auch dieses Wochenende wieder die Gelegenheit dazu. Am Samstag, 13. August, entlockt der Weißenburger Organist Daniel Blocher der Orgel der Johanneskirche Töne.

Zu hören sind unter anderem Werke von Antonio Vivaldi, Christian Heinrich Rinck und William Byrd. Beginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Im Kloster Hirsau beginnt der Kinosommer

Auch ein Stück weg, doch die Fahrt dorthin lohnt: Das Kloster Hirsau verwandelt sich für mehrere Wochen in ein Open-Air-Kino. Von diesem Samstag, 13. August, bis Samstag, 3. September, werden dort drei bis viermal wöchentlich Filme gezeigt.

Los geht es mit „Mordkommission Calw: Lockdown“. Der Streifen wurde von „Mania Pictures“ gedreht, der Calwer Verein verspricht den Zuschauern eine Mischung aus „Krimi und schwäbischem Brachialhumor“. Premiere ist am Samstag, eine Wiederholung gibt es am Sonntag. Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Weitere Infos sind online zu finden unter kommunales-kino-pforzheim.de.

Elektrobeats wummern in Rastatt

Eine weitere Veranstaltung in historischem Ambiente: „Cocoon in the red residence“ am Samstag, 13. August. Die günstigsten Tickets für das Elektrofestival im Residenzschloss Rastatt sind allerdings bereits ausverkauft, Karten gibt es jedoch noch. Fünf bekannte DJs, darunter der deutsche Star-DJ und Musikproduzent Boris Brejcha, füllen den Ehrenhof mit Elektrobeats.

Das Festival beginnt bereits um 12 Uhr und endet erst zehn Stunden später.

Weitere Infos und Tickets gibt es im Internet unter red-residence.de.