Am Silvesterwochenende ist es in Karlsruhe-Mühlburg wohl zu zwei Sexualstraftaten an Frauen gekommen. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Taten?

Am Silvesterwochenende ist es in Karlsruhe-Mühlburg wohl zu zwei Sexualstraftaten an Frauen gekommen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe prüft nun einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und sucht hierzu Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sprach ein noch unbekannter Mann am Sonntag gegen 00.30 Uhr eine 31-jährige Frau an, nachdem diese eine Straßenbahn an der Haltestelle Feierabendweg verlassen hatte.

Anschließend fragte der Unbekannte die 31-Jährige nach einer Zigarette, hielt sie hierbei wohl an den Armen und der Hüfte fest und versuchte die Frau gegen ihren Willen auf den Mund zu küssen. Nachdem die Geschädigte um Hilfe rief, rannte der Verdächtige davon.

Mutmaßlicher Täter soll aus Albanien kommen

Bei dem Gesuchten soll es sich laut Aussagen der Frau um einen 19 Jahre alten Mann aus Albanien gehandelt haben. Diese Angaben hatte der Mann gegenüber der 31-Jährigen gemacht. Er wurde mit ca. 165 cm groß, kräftig und mit dunklen Haaren beschrieben. Der Verdächtige soll eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Hoodie mit Kapuze sowie eine Jacke und schwarze Schuhe getragen haben. Er hätte einen Oberlippenbart gehabt und Deutsch mit Akzent gesprochen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich wohl am Montag an einer Straßenbahnhaltestelle im Bereich der Starckstraße. Soweit bislang bekannt ist, wurde dort gegen 01.30 Uhr eine 38-jährige Frau von einem Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Unvermittelt habe der mutmaßliche Täter der Geschädigten zwischen die Beine gegriffen.

Der Angreifer flüchtetet in Richtung Karlsruher Innenstadt

Die 38-Jährige stürzte zu Boden und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Angreifer floh daraufhin zu Fuß in Richtung der Karlsruher Innenstadt.

Hier soll der Unbekannte etwa 30-40 Jahre alt und ca. 170 cm groß gewesen sein. Er habe Deutsch mit einem nicht näher bekannten Akzent gesprochen. Zeugenangaben zufolge könnte es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann aus Südosteuropa handeln. Er hatte offenbar kurze dunkle Haare und war dunkel bekleidet. Möglicherweise war er Raucher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.