Letztes Hauptrunden-Spiel der Pro A

Treffen die Lions auf Trier oder Frankfurt? Karlsruher Kapitän Julian Albus hält es wie einst Andreas Möller

Ein Spiel steht in der Pro A noch aus. Die Zweitliga-Basketballer der PS Karlsruhe Lions müssen am Samstag nach Koblenz. Danach wird feststehen, wer erster Gegner in den Play-offs ist.