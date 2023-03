Am Samstag, 25. März, lockt der Ausbildungstag im Hallensportzentrum in Bretten von 10 bis 14 Uhr mit tollen Angeboten und Informationen.

Die Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben ist ein qualifizierter Studien- oder Ausbildungsplatz, der den heutigen Anforderungen des Wettbewerbs in einem globalen Markt entspricht. Die Chancen in Aus- und Weiterbildung zu erkennen sowie einen den persönlichen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Einstieg in das Berufsleben zu finden – vor dieser Aufgabe stehen auch in diesem Jahr Schulabgänger aller Schularten.

Die Stadt Bretten präsentiert am Samstag, 25. März, beim Ausbildungstag im Hallensportzentrum in Bretten von 10 bis 14 Uhr 71 Firmen und Institutionen aus Bretten sowie dem Umland, die mit mehr als 100 Ausbildungsberufen, verschiedenen Studiengängen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten den Besuchern die ganze Vielfalt an Berufsorientierung, Ausbildung und Studium näherbringen möchten.

Der Brettener Ausbildungstag hält fundierte Informationen über die Lehrstellen- und Bildungsangebote in der Region bereit. Er bietet die Möglichkeit zur ersten Kontaktaufnahme zwischen möglichem Bewerber und Unternehmen – ganz ohne den Stress offizieller Vorstellungsgespräche.

BNN Azubiportal Auf dem neuen BNN Azubiportal bnn.de/azubi finden Schüler und Schülerinnen zahlreiche Ausbildungsplätze und duale Studiengänge der Region. Außerdem unterstützt das Portal bei der Berufsfindung: In dem Bereich „Berufe entdecken“ werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt.

Jetzt vorbei schauen auf bnn.de/azubi!

Diese Unternehmen sind dabei:

AOK Karlsruhe

Levin Wittek (im Bild rechts) ist sich sicher – er hat die perfekte Ausbildung für sich gefunden. Nach dem Abitur informierte sich der inzwischen 21-Jährige über verschiedene Berufe: „Sozialversicherungsfachangestellter – ich wusste vorher gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Aber als ich darauf gestoßen bin, hat er mir direkt zugesagt.“ Nach der Bewerbung folgten Bewerbungsgespräch, Einstellungstest und Assessment Center.

Nichts konnte ihn abschrecken: „Mir hat es bei der AOK direkt gut gefallen – die Leute sind sehr offen und die Betreuung beim Bewerbungsverfahren war super.“ Seit September 2019 arbeitet Levin Wittek nun bei der Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein und hat große Freude am neuen Job: „Ins KundenCenter kommen jeden Tag neue Menschen, auf die man sich jeweils neu einstellen muss. Jeder Fall ist anders, dadurch wird es nie langweilig. Menschen helfen zu können, ist einfach etwas Schönes.“

Ausbildungsangebote (m/w/d): Sozialversicherungsfachangestellte, Kaufleute für Dialogmarketing

Duale Studiengänge (m/w/d): B.A. „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“, AOK-Betriebswirt inkl. B.A.

Kontakt: Susanne Mönnich (Ausbildungsleiterin) Kaiserstraße 5, 76131 Karlsruhe +49 (721) 3711508 www.aok.de/ag/uni/

Atlas Copco

Atlas Copco IAS GmbH ge­hört zur Di­vi­si­on Industrielle Mon­ta­ge­lö­sun­gen (Industrial Assembly So­lu­ti­ons, IAS) im Kon­zern­be­reich In­dus­trie­tech­nik von Atlas Copco. Die Di­vi­si­on bie­tet un­ter­schied­li­che Fü­ge­tech­no­lo­gi­en sowie visuelle Qualitätsprüfungen aus einer Hand.

Atlas Copco ist da­mit ein füh­ren­der stra­te­gi­scher Part­ner für in­no­va­ti­ve Fü­ge­ver­fah­ren in der Au­to­mo­bil­in­dus­trie so­wie der all­ge­mei­nen In­dus­trie welt­weit. Die Lö­sun­gen im Be­reich Kle­ben und Do­sie­ren, Stanz­nie­ten so­wie Fließ­loch­schrau­ben wer­den un­ter den Pro­dukt­mar­ken SCA, Henrob und K-Flow ver­trie­ben. Die Di­vi­si­on hat ih­ren Haupt­sitz in Schwe­den so­wie Fer­ti­gungs­stand­or­te in den USA, Groß­bri­tan­ni­en, Deutsch­land und Chi­na.

Unsere Werte und unsere Kultur:

Wir schätzen die Individualität unserer Mitarbeitenden

Wir sehen Vielfalt als Bereicherung

Wir halten Balance zwischen Beruf und Privatleben, um Raum für Kreativität zu schaffen

Wir inspirieren uns gegenseitig und fördern ein harmonisches Miteinander

Lebenslanges Lernen und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sind ein wichtiger Teil unserer Arbeit

Ausbildungsangebote (m/w/d): Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, Industriekaufleute, Mechatroniker, Fachkraft für Metalltechnik, Fachinformatiker Systemintegration

Duale Studiengänge (m/w/d): Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen

Kontakt: Isabelle Penka Gewerbestr. 52, 75015 Bretten Isabelle.penka@atlascopco.com IAS.career@atlascopco.com atlascopco.com/jobsbretten

BGT Bischoff Glastechnik

BGT Bischoff Glastechnik GmbH, seit 1938 in Bretten ansässig, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Flachglasverarbeitung und -veredelung in Europa. Wir gehören zur Glas Trösch Gruppe, die mit über 6.000 Mitarbeitern an 70 Standorten weltweit tätig ist. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Fachwissen sind wir in der nationalen sowie internationalen Baubranche tätig und in verschiedenen Industriezweigen vertreten. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Kunden fühlen sich bei uns gut aufgehoben.

Mit Begeisterung schaffen wir Lebensqualität mit dem faszinierenden Werkstoff Glas. Sei auch du ein Teil davon und gestalte große innovative Projekte mit. Wir suchen junge Menschen, die offen für Neues, vielseitig interessiert, zuverlässig, teamfähig und selbstständig sind.

BLANC & FISCHER

BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie: ZUSAMMEN LERNEN, ARBEITEN, MEHR ERREICHEN

In der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie haben vier Unternehmen der BLANC & FISCHER Familienholding, BLANC & FISCHER Corporate Services, BLANCO, B.PRO und E.G.O., ihre Kräfte am Standort Oberderdingen gebündelt.

So haben die Nachwuchskräfte, die aus 17 Ausbildungsberufen und zehn dualen Studiengängen wählen können, die Möglichkeit, Einblicke in viele verschiedene nationale und internationale Fachbereichen zu bekommen. Es werden Ausbildungsberufe in der Metallverarbeitung, Elektronik, Logistik, IT, Chemie und im kaufmännischen Bereich angeboten. Daneben besteht auch die Möglichkeit, dual zu studieren - in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Im Bereich Wirtschaftsinformatik wird das Programm StudiumPLUS angeboten. Dieses kombiniert die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung mit einem Bachelorstudium an der Hochschule Karlsruhe.

Ausbildungsangebote (m/w/d): Chemikant (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit dem Schwerpunkt Produktionsanwendungen (m/w/d), Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d), Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d), Werkzeugmechaniker (m/w/d), Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering Energie- und Umwelttechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Digital Business Management (m/w/d), Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w/d), Bachelor of Arts Industrie (m/w/d), Bachelor of Science Informatik (m/w/d), Bachelor of Science Informationstechnik (m/w/d), Bachelor of Engineering Maschinenbau (m/w/d), Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d), Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d), StudiumPLUS Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Kontakt: Santina Panzer, Leiterin der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie Blanc-und-Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen ausbildung@blanc-fischer.com blanc-fischer-corporate-services.com/ausbildungsakademie

Burghardt + Schmidt

Eine Ausbildung bei der Burghardt + Schmidt ist der optimale Einstieg in die Berufswelt. Mit einer guten Portion Motivation und Leidenschaft sind die Möglichkeiten und die Vielzahl an Perspektiven bei uns unbegrenzt. Wir bieten ein spannendes Umfeld mit modernen Maschinen und innovativen Verfahren für hervorragende Arbeitsbedingungen. Du erlebst somit hochmoderne Technik an unserem Standort in Remchingen hautnah.

Deine Ausbildung bei b+s verfolgt das Ziel viele Fähigkeiten, wie Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Selbstständigkeit zu fördern und deinen beruflichen Werdegang zu prägen. Dein ganzer Ausbildungsweg wird von unseren Ausbildungsmeistern begleitet und wir stellen sicher, dass du deine beruflichen und persönlichen Entwicklungsziele erreichst. b+s möchte jungen Menschen die Möglichkeit bieten sich in der Arbeitswelt zu entfalten – deshalb freuen wir uns über junge Frauen oder Männer, die sich uns anschließen und mit Begeisterung einer neuen Herausforderung stellen.

Unser größtes Ziel ist es, dass wir unseren Nachwuchs gezielt in unterschiedliche Fachbereiche heranziehen. Unser wichtigstes Gut sind unsere bestens ausgebildeten und motivierten Fachkräfte, die wir selbst aufgebaut haben. Bewirb dich und lebe mit uns „wo Qualität auf Tradition trifft“ fort!

Bürgermeisteramt Bretten

Die Große Kreisstadt Bretten umfasst die Kernstadt mit neun Stadtteilen und hat ca. 30.000 Einwohner. Geprägt von einer 1250-jährigen Stadtgeschichte, ist Bretten eine lebendige Stadt mit einer modernen Stadtverwaltung.

Durch die unterschiedlichen Ausbildungsberufe, bietet die Stadt Bretten die Möglichkeit sowohl die Aufgaben innerhalb des Rathauses kennen zu lernen als auch Erfahrungen im Handwerk, in technischen oder sozialen Bereichen zu sammeln.

Dies macht eine Ausbildung bei der Stadt Bretten so spannend und abwechslungsreich und sorgt für ein bunt gemischtes und harmonisches Azubi-Team.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):· Verwaltungsfachangestellte/r - Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung, Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit, Erzieher/in - praxisintegriert (PIA) und Anerkennungsjahr, Bauzeichner/in - Fachrichtung Tief-, Straßen- und Landschaftsbau, Forstwirt/in, Gärtner/in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Fachkraft für Abwassertechnik

Duales Studium (m/w/d):· Bachelor of Arts - Public Management

Kontakt: Lena Frick, Ausbildungsleitung Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten lena.frick@bretten.de +49 (7252) 921131 www.bretten.de www.facebook.com/Stadt.Bretten www.instagram.com/stadtbretten/

Gerweck GmbH Oberflächentechnik

Das Unternehmen in Gölshausen beschichtet pro Jahr über 6 Milliarden Kontakte mit Nickel, Zinn, Silber oder Gold für verschiedenste Anwendungsgebiete in Branchen Automotiv, Telekommunikation, E-Mobilität und Medizintechnik.

Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit lauten unsere Unternehmenswerte. Sie sind der Kompass für unser Handeln und damit das Fundament für unseren Erfolg. Soziale Verantwortung für die Mitarbeiter wird bei uns täglich gelebt.

Bei uns zählt das respektvolle und offene Miteinander. Der Teamgedanke! Wir sind immer auf der Suche nach engagierten und motivierten Mitarbeitern, vom Berufseinsteiger bis zum erfahrenen Spezialisten.

Wir legen Wert auf eine fundierte Einarbeitung, die Weiterentwicklung unterstützen wir mit diversen Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten.

Harsch

Frischluftfanatiker, große Maschinen oder Organisationstalent?

Das Projekt Zukunft startet jetzt!

Bei der Firmengruppe Harsch können junge Erwachsene jetzt ihr Projekt Zukunft starten und auch nach der Ausbildung gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen. Schulabschluss in der Tasche? Folgende Ausbildungen sind noch ab September 2023 möglich: Straßenbauer (m/w/d), Betonfertigteilbauer (m/w/d), Baugeräteführer (m/w/d) oder Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d). Weitere Informationen unter www.harsch.de/karriere oder auf dem Facebook- und Instagram-Kanal.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Baugeräteführer, Beton- und Stahlbetonbauer, Betonfertigteilbauer, Straßenbauer, Industriekaufleute, Bauzeichner

Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Engineering

Kontakt: Harsch Bau GmbH & Co KG Edisonstr. 2, 75015 Bretten ausbildung@harsch.de +49 (7252) 77 230 https://www.harsch.de/karriere/

Leicht + Müller

Gut aufgestelllt in die Zukunft - deine Ausbildung bei Leicht + Müller

Da wo es aufs tausendstel ankommt bist du gefragt! Leicht + Müller bietet dir nach der Fachausbildung attraktive Chancen, um Berufserfahrung zu sammeln und zum gefragten Profi aufzusteigen.

Deine Ausbildung beginnt in der Lehrwerkstatt. Hier erlangst du alle wichtigen Grundkenntnisse und arbeitest gemeinsam mit den anderen an deinem ganz eigenen Projekt. Wenn Du in den wichtigsten Fertigkeiten sattelfest bist, durchläufst Du dem Lehrplan entsprechend die verschiedenen Fachabteilungen und arbeitest schließlich schon richtig in der Produktion mit, wo Du – begleitet von einer Fachkraft – Bauteile für die Serienproduktion fertigst.

So gibt Dir die Ausbildung bei Leicht + Müller eine Menge Praxiserfahrung mit. Werde ein wichtiger Teil in einem erfolgreichen, mittelständischen Unternehmen, bei dem die Menschlichkeit im Vordergrund steht.

Malergeschäft Rinderspacher

Wir haben eine Rolle für dich!

Als Traditionsmalerfachbetrieb bieten wir unseren Kunden kompetente Beratung und Ausführung für mehr Wohngefühl. Wir überzeugen durch innovative Renovierungs- und Sanierungsarbeiten sowie natürliche Wandgestaltung. Wir sind in Bretten, Neibsheim, Bruchsal, Pforzheim, dem Kraichgau, Kraichtal über Karlsruhe und Mannheim bis Heidelberg für unsere Kunden aktiv.

Unser Betrieb besteht aus 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag mit neuen individuellen Raumkonzepten und Renovierungsarbeiten begeistern.

Mohr Garten- und Landschaftsbau

Der Beruf des Landschaftsgärtner bietet spannende Perspektiven. Dieses Tätigkeitsfeld kann man bei der Firma Mohr Garten und Landschaftsbau aus Gondelsheim erleben. Landschaftsgärtner arbeiten einen äußerst abwechslungsreichen Beruf mit hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten. es gibt viele grüne Aufgaben in Hausgärten und öffentlichen Grünanlagen, bei denen man zupacken muß.

Neben viel Handarbeit wird in diesem Beruf auch mit Bagger, Radlader und Mähgeräten gearbeitet. Voraussetzung für das Erlernen dieses Berufs sind das Interesse an der Natur und Technik, ein mathematisches Verständnis, Kreativität sowie handwerkliches und technisches Verständnis.

Neff GmbH

Kennst Du schon die Neff GmbH? Hast du Dich schon einmal gefragt, was sich eigentlich in den großen grauen Gebäuden am Rande von Bretten verbirgt?

Die Neff GmbH als Teil der BSH Hausgeräte Gruppe ist ein traditionsreicher Standort, der Backöfen und Dunstabzugshauben hier in Bretten herstellt. Wir setzen auf moderne Produktionssysteme, haben eine komplexe Lagerlogistik und arbeiten in dynamischen Teams, um hochwertige Produkte liefern zu können.

Wir schätzen unsere engagierten jungen Mitarbeiter und bieten Dir bei guten Leistungen die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach der Ausbildung/dem Studium.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker für Automatisierungstechnik, Industriemechaniker für Produktionstechnik

Duales Studium (m/w/d): Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung, Maschinenbau Produktionstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen Produktion und Logistik, Mechatronik

Kontakt: Petra Schleicher Ruiter Str. 8, 75015 Bretten BTN-Info-Ausbildung@bshg.com +49 (7252) 976289 www.neff.de

Neumo

In Flow. Globally. Together. Unser Kosmos dreht sich rund um das Thema Edelstahl

Die NEUMO-Ehrenberg-Gruppe ist eine global operierende Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Knittlingen. Wir entwickeln, produzieren und liefern Rohre, Komponenten, Behälter und Wärmetauscher aus Edelstahl und Sonderlegierungen. Unsere Produkte kommen hauptsächlich in der Pharmazie, Biotechnologie, Chemie und Lebensmittelindustrie zum Einsatz.

Ausbildungsmöglichkeiten (w/w/d): Zerspanungsmechaniker (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Fachkraft für Lagerwirtschaft (m/w/d), Industriekaufmann (m/w/d)

Kontakt: Sonja Beck Henry-Ehrenberg-Platz 1, 75438 Knittlingen +49 (7043) 36 129 s.beck@neumo.de www.neumo.de/Karriere

Polytec

PASSION CREATES INNOVATION

Die 1986 gegründete POLYTEC GROUP ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt weltweit rund 3.400 Mitarbeiter und bietet seinen Kunden seit mehr als 35 Jahren Erfahrung und Know-how als Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, als Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe, als Hersteller von Original-zubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl.

POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie zu ihren Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors. Wichtigste Erfolgskriterien sind in beiden Fällen innovative Technologien, perfekte Qualität und absolute Liefertreue kombiniert mit wettbewerbsfähigen Preisen.

Sowohl im Bereich Automotive als auch bei Non-Automotive-Anwendungen bietet POLYTEC in allen Segmenten eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe. Sie umfasst Design und Projektentwicklung ebenso wie die Herstellung von Werkzeugen und Halbzeugen für Faserverbundwerkstoffe, Bauteilsimulation und -prüfung sowie nahezu alle verfügbaren kunststoffverarbeitenden Technologien. Darüber hinaus überzeugt POLYTEC in nachgelagerten Prozessen wie Lackierung und Montage sowie Just-in-Time- oder Just-in-Sequence-Lieferung mit exzellenter Performance.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufleute, Chemikant, Industriemechaniker

Kontakt: Reinhold Mader Alte Münzesheimer Str. 4, 76703 Kraichtal-Gochsheim +49 (7258) 9279-171 jobs.polytec-group.com

Richard Wolf GmbH

Die Richard Wolf GmbH ist ein mittelständisches Medizintechnik-Unternehmen, das ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Endoskopie und die extrakorporale Stoßwellenbehandlung anbietet. Die Firmengruppe Wolf hat mit mehr als 100 Jahren Erfahrung maßgeblichen Anteil an der Entwicklung innovativer Medizinprodukte und an der kontinuierlichen Weiterentwicklung von patientenschonenden minimal-invasiven Behandlungsmethoden.

Als 1A ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald stehen wir für umfassende, praxisnahe Ausbildungsmöglichkeiten.

Richard Wolf beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter. Mit 18 Niederlassungen sowie 130 Auslandsvertretungen ist das Unternehmen international bestens aufgestellt. Der Hauptsitz und Standort für Produktion, Entwicklung und Vertrieb ist Knittlingen in Baden-Württemberg.

Unsere Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriemechaniker, Elektroniker für Geräte und Systeme, Technische Produktdesigner Produktgestaltung und –konstruktion, Feinoptiker, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker, Industriekaufleute

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering DHBW-Studiengang Mechatronik, Bachelor of Science DHBW Studiengang Informatik

Kontakt: Tilo Schneider Pforzheimer Str. 32, 75438 Knittlingen ausbildung@richard-wolf.com +49 (7043) 35-0 www.richard-wolf.com

RKH Gesundheit



Mit Menschen arbeiten. Für Menschen arbeiten. Weil es sich lohnt. Im Team der RKH.

Es freut uns, dass du deine berufliche Zukunft im Gesundheits- und Pflegeumfeld siehst. Dass du dich für das Wohlergehen anderer Menschen einsetzen möchtest, spricht für einen tollen Charakter.

Du bist dir deiner Sache noch nicht sicher und willst erst mal in ein Berufsfeld in der Klinik hineinschnuppern? Dann empfehlen wir dir ein Praktikum oder den freiwilligen Dienst. So findest du schnell heraus, ob ein Beruf im Gesundheits- und Pflegebereich das Richtige für dich ist. Und wenn es dir bei uns gefällt? Darfst du gerne wiederkommen bzw. gleich bei uns bleiben.

Dein Kopf, dein Herz und dein Bauch haben sich bereits für eine Ausbildung im Gesundheitswesen entschieden? Dann treffen deine Interessen hier auf ein breites Angebot an unterschiedlichen Berufsfeldern, vielfältige Aufgaben, gute Arbeitsbedingungen und erstklassige Perspektiven.

Über 500 Ausbildungsplätze warten in unseren 9 Kliniken auf engagierte Talente, die etwas aus sich machen wollen. Für welchen Weg du dich auch entscheidest: Menschen, die anpacken und im Leben etwas Sinnvolles machen wollen, sind uns immer willkommen!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Pflegefachmann, Gesundheits- und Krankenpflegehilfe, Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung

Studiengänge (m/w/d) berufsbegleitende oder ausbildungsintegrierte Bachelor-, Master- und Doktoratsstudiengänge FSJ in vielen Bereichen unserer Kliniken

Kontakt: Berufsfachschule für Pflege der RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe Amy Neubauer Edisonstr. 8, 75015 Bretten amy.neubauer@rkh-kliniken.de +49 (7252) 54 79321 www.rkh-karriere.de

SEW Eurodrive

Wir stehen für Bewegung, Tradition, Innovation, Qualität und Dienstleistungen. Seit über 90 Jahren. Unabhängig von Applikation oder Branche. Wir bewegen auch uns selbst und gestalten die Zukunft der Antriebstechnik maßgeblich mit.

Bei uns schaust du nicht nur zu, sondern packst mit an. Und wenn du einmal den Bereich oder den Tätigkeitsschwerpunkt wechseln möchtest: kein Problem. Wir fördern Eigeninitiative und Engagement! Entsprechende Leistung vorausgesetzt, kannst du dich auch im Ausland oder in einem unserer Technischen Büros einbringen.

Als Auszubildender oder Student profitierst du von unserem umfassenden Seminarprogramm. Unsere Seminare haben wir nicht ausgelagert – wir führen sie mit Überzeugung selbst durch. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung von Fachwissen, sondern auch um Persönlichkeitsentwicklung. Zusammenhalt ist uns wichtig!

Ausbildungsangebote (m/w/d): Elektroniker Betriebstechnik, Elektroniker Geräte und Systeme, Fachkraft für Metalltechnik, Industriemechaniker, Mechatroniker, Technischer Produktdesigner, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, Industriekaufmann Duale Studiengänge (m/w/d): Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL-Industrie – Supply Chain Management, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht

Kontakt: Markus Süss, Technische Ausbildung Klaus-Peter Schillo, IT/kfm. Ausbildung, Duales Studium Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal +49 (7251) 753902 ausbildung@sew-eurodrive.de www.sew-eurodrive.de/ausbildung

Sparkasse Kraichgau

Mehr Überholspur. Weniger Sackgasse. Was willst du mehr?

Die Ausbildung bei der Sparkasse Kraichgau. Du willst mit Vollgas durchstarten, statt auf der Stelle zu treten? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und jeder Menge Sinn – für dich und für uns alle. Finde deinen Ausbildungsplatz auf sparkasse-kraichgau.de/karriere. Weil’s um mehr als Geld geht.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Bankkaufmann, Finanzassistent, AusbildungPLUS

Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Arts BWL-Bank, Bachelor of Arts BWL-Digital Business Management

Kontakt: Gunnar Seitz – Ausbildungsleiter Friedrichsplatz 2 - 76646 Bruchsal www.sparkasse-kraichgau.de/karriere +49 (7251) 773320 gunnar.seitz@sparkasse-kraichgau.de

STI

Die STI Deutschland GmbH hat ihren Sitz im Baden-Württemberg gelegenen Sternenfels-Diefenbach und gehört zu der STI Group mit Sitz in der Schweiz. In der Oberflächentechnologie gehören wir zu den weltweit führenden Unternehmen und sind in den strategischen Geschäftsfeldern Druck und Papier, Energie und Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt sowie Automotive ein international etablierter Partner.

Was ist Oberflächenbeschichtung?

Das Beschichten von Oberflächen aus Metall oder Kunststoff mit verschiedenen Metallen (Kuper, Nickel, Chrom, Gold) bietet einen Schutz vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Belastung, wodurch die Haltbarkeit dieser Produkte verlängert wird. Weiter verbessert eine Oberflächenbeschichtung die Leitfähigkeit (z.B. Platinen in Smartphones usw.) oder hat einfach dekorativen Charakter (z.B. Schmuck, Badarmaturen usw.).

Die STI Deutschland GmbH beschichtet Bauteile, die ein Bestandteil von größeren industriellen Anlagen sind. Hierbei sind unsere qualifizierten Mitarbeitenden zuständig für eine hochwertige Beschichtung sowie der mechanischen Bearbeitung dieser Bauteile.

SÜSS MicroTec

Als Spezialmaschinenbauer, mit besonderem Fokus auf die Halbleiterindustrie, hat sich SÜSS MicroTec der hochpräzisen Vervielfältigung von Mikrostrukturen verschrieben. Unsere Maschinen finden sich in Produktionsstätten der weltweit größten Chipproduzenten und werden im Fertigungsprozess zur Herstellung von Prozessoren, Speicher-Chips, MEMS, LEDs und anderen Mikrosystemtechnik-Bauteilen eingesetzt.

Die SÜSS Technologie findet sich in vielen Bereichen, die aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind – seien es Smartphones, Tablets, LEDs oder auch Sensoren z.B. in der Fahrzeugtechnik.

Mit mehr als siebzig Jahren Industrieerfahrung, einem ausgeprägten Forscherdrang und höchstem Qualitätsanspruch treiben wir die Entwicklung von Produkten und Prozessen in der Halbleiterindustrie voran.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d)

Duales Studium (m/w/d): StudiumPLUS Mechatronik

Kontakt: Annette Schmid Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 10, 75447 Sternenfels annette.schmid@suss.com +49 (7045) 41 923 www.suss-microtec.com/de/karriere/azubi/azubi

Volksbank Bruchsal-Bretten eG

Die Volksbank Bruchsal-Bretten eG ist ein attraktiver Arbeitgeber, der in der Region stark verwurzelt ist.

Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Regionalität – diese genossenschaftlichen Werte sind für die Volksbank Bruchsal-Bretten als Arbeitgeber maßgeblich. Kollegiale Nähe und Verbundenheit, Professionalität in einer positiven Atmosphäre, Rückhalt im Team und interessante Entwicklungsmöglichkeiten – all das ist bei der Volksbank Bruchsal Bretten gelebte Kultur.