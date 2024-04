Mann tötet Mitbewohner in Psychiatrie in Wiesloch

Tödliche Attacke in Psychiatrie Wiesloch: 65-jähriger Patient getötet. Ein junger Mitbewohner soll den Mann mit massiver Gewalt angegriffen haben.

In der Psychiatrie in Wiesloch ist ein 65-jähriger Mann getötet worden. Verdächtigt wird sein 23 Jahre alter Zimmergenosse, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.

Der junge Mann soll seinen Mitbewohner am Donnerstagmittag mit massiver Gewalt angegriffen haben.

Mutmaßliche Schuldunfähigkeit: Unterbringung in forensischer Abteilung

Beide Männer hätten sich zur Tatzeit als Patienten auf einer Station außerhalb des Maßregelvollzugs des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden im Rhein-Neckar-Kreis befunden. Der Verdächtige war bei der Tat den Angaben zufolge mutmaßlich schuldunfähig.

Nach der Entscheidung einer Haftrichterin ist der 23-Jährige in der forensischen Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden.

Im vergangenen Jahr war ein psychisch Kranker aus dem Maßregelvollzug in Wiesloch geflohen und hatte in der Stadt eine 30-Jährige mit einem zuvor entwendeten Messer angegriffen. Die Frau starb kurz nach der Attacke im Krankenhaus.