ASB-Tagespflege in Bretten schließt wegen zu geringer Belegung

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) schließt seine Tagespflege in der Brettener Innenstadt zum Jahresende. Das teilt die Pressestelle des ASB auf Anfrage dieser Redaktion mit.

„Es ist uns über die Jahre nicht gelungen, eine ausreichende Belegung zu erreichen“, bekundet Christian Quiring, der beim ASB für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Tagespflege habe insgesamt 15 Plätze angeboten, von denen derzeit aber nur vier belegt sind.

ASB-Tagespflege in Bretten wurde ohne Zuschüsse gebaut

Als möglichen Grund für die mangelnde Nachfrage führt Quiring die höheren Kosten an.

Denn der Eigenanteil der Tagespflegegäste an den Investitionskosten sei bei in der Seniorenresidenz höher als in vergleichbaren Einrichtungen.

Das liege daran, dass die ASB-Tagespflege in Bretten seinerzeit ohne Zuschüsse gebaut wurde. Die habe es in früheren Jahren für solche Einrichtungen noch nicht gegeben. Dies fließe in die Kostenkalkulation mit ein.

Brettener Mitarbeiter erhalten andere Stelle innerhalb des ASB angeboten

Bei der ASB-Tagespflege Bretten in der Seniorenresidenz am Saalbach arbeiten derzeit drei Beschäftigte: Neben der Leiterin, die zugleich Pflegedienstleiterin des Hauses ist, sind dies eine Pflegefachkraft sowie ein Pflegehelfer.

Wir sind den Tagespflegegästen auf Wunsch behilflich, ein neues Tagespflege-Angebot zu finden. Christian Quiring, Pressesprecher ASB

Den Mitarbeitenden werde eine andere Stelle innerhalb des ASB angeboten, heißt es weiter. Das Angebot der Tagespflege bleibe aber wie gewohnt bis zum Jahresende erhalten, die Tagespflegegäste wie auch die Mitarbeiter seien informiert.

„Wir sind den Tagespflegegästen auf Wunsch behilflich, ein neues Tagespflege-Angebot zu finden“, erklärt der Pressesprecher weiter, für die Räumlichkeiten werde eine passende Nachnutzung gesucht.