Ein schwerer Unfall mit zwei beteiligten Autos hat sich am Mittwochnachmittag bei Bretten ereignet. Die B293 zwischen Diedelsheim und Dürrenbüchig ist gesperrt.

Nach einem schweren Unfall mit zwei Fahrzeugen ist die B293 zwischen Bretten-Diedelsheim und Dürrenbüchig aktuell voll gesperrt. Das teilte die Polizei mit. Der Frontalzusammenstoß ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr.

Wie eine Polizeisprecherin auf BNN-Anfrage mitteilte, war ein Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Hinsichtlich der Verletzungen eines Beifahrers sind noch keine weiteren Informationen bekannt. Zwei Rettungshubschrauber waren am Unfallort im Einsatz.

Eine Umleitung für Autofahrer auf Höhe der Abfahrt Dürrenbüchig ist laut Polizei eingerichtet. Aktuell wird die betroffene Strecke gereinigt (Stand 16 Uhr).

Mehr Informationen folgen in Kürze.