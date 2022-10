Erste Woche der Hallensaison

Badewelt Bretten: Das kältere Wasser schreckt die Gäste nicht ab

Der Start der Hallensaison in der Badewelt Bretten ist geglückt. Obwohl die Wassertemperatur in den drei Schwimmbecken um vier Grad kälter ist, sind an den ersten Tagen über 1.700 Gäste ins Spaßbad der Großen Kreisstadt gekommen.