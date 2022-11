Herbstwetter lockt mehr Besucher

Im November soll die 7.000er Marke im Brettener Hallenbad fallen

Trotz der um vier Grad kälteren Wassertemperatur steigen die Besucherzahlen in der Badewelt Bretten stetig an – sehr zur Freude der Stadtwerke, die das Spaß- und Familienbad in der Melanchthonstadt betreiben.