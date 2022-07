Rendezvous-Bahnhof mit Anschlüssen

Bretten bekommt eine neue Buslinie durchs Hausertal und hoch zum Krankenhaus

Aktuell hält der Bus an der Rechbergklinik in Bretten genau zweimal am Tag. Das ändert sich pünktlich zum Schulbeginn. Und nicht nur das: Viele Tausend Menschen profitieren von der neuen Busverbindung.