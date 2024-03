Serie „Erkennen Sie Bretten“

Brettener erinnern sich an Drogen, Currywurst und brennende Särge

Auch das zweite Rätsel rund um historische Plätze in Bretten knacken zahlreiche Leser. Sie wissen, wo der „Holzwurm“ war und was dort los war. Einige erinnern sich außerdem an die Zeit davor.