Gemeinsam mit den Lesern blickt die Redaktion zurück in die Vergangenheit. Wie sah es früher in Bretten aus? Und welche Anekdote verbinden die Leser mit dem Ort? Zu gewinnen gibt es drei Preise aus dem BNN-Lesershop.

Bretten verändert sich. Am Melanchthon-Gymnasium, an der Jahnhalle, auf der Sporgasse, an etlichen Stellen wird gebaut. Der Wandel ist also in vollem Gange.

Manch einem geht das viel zu schnell, manche fremdeln mit dem neuen Gesicht, manche freuen sich über eine neue Tiefgarage oder eine sanierte Schulaula.

So oder so: In Zeiten des Wandels schauen viele auch gern zurück. Genau das machen die Brettener Nachrichten von heute an mit ihrer neuen Serie „Erkennen Sie Bretten?“.

In loser Folge stellen wir Ihnen künftig diese Frage, und zwar anhand einer alten Aufnahme aus der Stadt. Sie wird eine Ansicht zeigen, die es heute in dieser Form so nicht mehr gibt.

Und genau hier sind Sie als unsere Leserinnen und Leser gefragt. Lösen Sie das Rätsel und schreiben Sie uns, wo das Foto aufgenommen wurde und was auf dem Bild genau zu sehen ist. Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlosen wir jeweils drei Preise.

Teil eins der Serie lösen die Brettener Nachrichten in der kommenden Woche auf

Betrachten Sie das oben gezeigte Foto. Was zeigt es, wo wurde es aufgenommen? Sicher haben Sie schon eine Idee! Die Aufnahme entstand übrigens um 1965.

Des Rätsels Lösung und die Namen der Gewinner erfahren Sie am kommenden Samstag. Wir zeigen Ihnen dabei noch einmal die alte Aufnahme, aber auch ein aktuelles Bild, das wir vom gleichen Standort aus aufgenommen haben.

Mehr noch: Wir möchten Ihnen die Auflösung so unterhaltsam wie möglich präsentieren. Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Schreiben Sie uns bitte zur Lösung noch eine Anekdote zu dem gezeigten Foto.

Vielleicht haben Sie damals an der gezeigten Straßenecke zum ersten Mal Ihren späteren Mann geküsst. Vielleicht haben Sie in der Nähe des abgebildeten Gebäudes Ihren Tanzkurs absolviert.

Oder vielleicht war um die Ecke Ihre Lieblingskneipe, in der Sie den einen oder anderen geselligen Abend verbracht haben. Schreiben Sie uns alles, was Ihnen einfällt – die nettesten Anekdoten kommen dann in unsere Auflösungsgeschichte.

Von heute an sind die Menschen in Bretten aufgefordert, sich an der Reihe aus ihrer Stadt zu beteiligen. Die Fotos für „Erkennen Sie Bretten?“ hat Alexander Kipphan, Diplom-Archivar beim Stadtarchiv, ausgewählt und uns außerdem mit allen Informationen versorgt.