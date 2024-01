Mobile Wärmestube und Schlafbus

Hilfe für Menschen wie Jenny: Brettener Obdachlosenhilfe installiert einzigartigen Wärmebus

Mit einem deutschlandweit einmaligen Wärmebus will die Brettener Obdachlosenhilfe Menschen vor dem Erfrieren schützen. Jenny weiß, was Kälte und Angst bedeuten. Ein Jahr lebt sie in Bretten auf der Straße – und schläft neben der Friedhofstoilette.