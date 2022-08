Indoor-Spielplatz im Gespräch

Umzug des Brettener Modegeschäfts Schwesterherzen verzögert sich

Die Buchhandlung Osiander in der Brettener Weißhofer Galerie schließt. Das Modegeschäft Schwesterherzen wechselt vom Untergeschoss in dessen Räume. Was mit der freiwerdenden Fläche passiert, ist unklar.