Seit 20 Jahren ist Birgit Halgato im Einsatz für die Stadt Bretten und ihre Bürger. Zunächst als Ortschaftsrätin in Bauerbach und seit Dezember 2011 auch als Stadträtin.

SPD-Stadträtin Birgit Birgit Halgato ist seit dieser Woche Trägerin der Ehrennadel und -stele des Gemeindetags Baden-Württemberg. Sie wird damit ausgezeichnet für 20 Jahre aktive kommunalpolitische Tätigkeiten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verlieh Oberbürgermeister Martin Wolff (Freien Wähler) Halgato die Verdienstabzeichen.

Zuvor gab Wolff einen kurzen Überblick über Halgatos Wirken. Begonnen hat es demnach in ihrem Heimatort Bauerbach, wo sie seit Juli 2003 Ortschaftsrätin ist. Im Dezember 2011 wurde sie zudem in den Gemeinderat der Stadt Bretten gewählt. Dort ist sie bis heute aktiv.

Sie sind immer am Ball geblieben. Martin Wolff

Oberbürgermeister der Stadt Bretten

„Ich möchte mich hier noch einmal persönlich bei Ihnen für das bisherige herausragende langjährige Engagement bedanken“, sagte er. Besonders hob Wolff Halgatos Einsatz für die Organisation des SWR 4 Sommererlebnisses in Bauerbach sowie bei der Planung des Bauerbacher Feuerwehrhauses hervor. Auch im Organisationsteam der Bewirtung der Pferdesegnung engagierte sie sich.

Birgit Halgato setzt sich für die Brettener Kindergärten und Schulen ein

Zudem, sagte Woff, habe sich Halgato ausdauernd für die beiden Wohngebiete „Beim Weiherbrunnen“ und „Obere Krautärten“ in Bauerbach eingesetzt. „Sie sind dort immer am Ball geblieben“, sagte der OB. Zuletzt betonte er noch das „bemerkenswerte Engagement“, mit dem sich Halgato für viele Verbesserungen und Umbauten in Kindergärten und Schulen beteiligt habe.

Bevor der Oberbürgermeister die Auszeichnungen tatsächlich überreichte, schloss er mit dem Wunsch, dass sich Birgit Halgato auch weiterhin zum Wohle der Stadt und des Stadtteils Bauerbach einbringe.