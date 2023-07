Die Kleinsten rennen beim Sparkasse Kraichgau City Cup in Bretten 330 Meter, die Größeren legen Strecken zwischen 660 und 10.000 Metern zurück. Und wer vom Laufen gar nicht genugkriegen kann, tritt beim 52-Kilometer-Nachtlauf an.

Langsam starten und am Ende Vollgas geben: Mit dieser Taktik kam Hannah Gerweck beim Sparkasse Kraichgau City Cup im vergangenen Jahr als Dritte in ihrer Altersklasse ins Ziel.

Ich liebe den City Cup, weil ich da zeigen kann, wie schnell ich bin. Hannah Gerweck

„Ich liebe den City Cup, weil ich da zeigen kann, wie schnell ich bin“, sagt sie. Exakt zeitgleich lief auch ihre Vereinskameradin Iman Abaid ein. „Wir waren Doppel-Dritte“, sagt die Siebenjahrige.

An diesem Samstag sind die Mädchen erneut am Start. Und beide haben sich etwas vorgenommen. „Ich hoffe, dass ich Zweite bis Fünfte werde“, sagt Iman. Die achtjährige Hannah traut sich noch mehr zu: „Ich glaube, dass ich Zweite werde.“

Letzter vollständiger Stadtlauf war in Bretten im Jahr 2019

Nach drei Jahren mit eingeschränktem Programm lädt der TV Bretten in diesem Jahr wieder zum kompletten City Cup mit diversen Streckenlängen und dem 52-Kilometer-Nachtlauf „Night 52“ ein.

Neben Hannah und Iman laufen auch Pepe Rossnagel und Selina Heneka erneut mit. Selina erinnert sich besonders an den Zieleinlauf. Mit Mama, Papa und der kleinen Schwester hatte sie einen eigenen Fanclub an ihrer Seite. „Ich fand es so toll, weil sie mich alle angefeuert haben“, sagt die Siebenjährige. Und weil es so toll war, will sie am liebsten jedes Jahr beim City Cup antreten.

Der siebenjährige Pepe schaut sich jetzt kurz vor dem nächsten Lauf noch einmal die Bilder von 2022 an. Damals standen Mama, Papa sowie beide Omas und Opas am Rand der Laufbahn und riefen lautstark „Pepe“. Mit derselben Unterstützung rechnet der Junge auch in diesem Jahr. „Ich fand es super, dass so viele da waren“, sagt er. Nun hofft er natürlich, mindestens genauso erfolgreich zu sein wie vor einem Jahr. „Das war cool“, sagt er. „Ich dachte, ich wäre Siebter oder Achter, aber ich war Fünfter.“

Ich habe mich richtig gefreut. Und auf dem Rasen bin ich dann umgefallen, weil ich so kaputt war. Selina Heneka

Hannah weiß noch genau, wie es sich anfühlte, als sie ins Ziel kam. „Ich habe mich richtig gefreut. Und auf dem Rasen bin ich dann umgefallen, weil ich so kaputt war.“ Genauso schnell war das Mädchen allerdings wieder fit. Ein Glas Wasser und ein Eis später rannte Hannah freiwillig eine Extrarunde ums Stadion.

Seit April trainieren die Kinder gemeinsam in der Kindersportschule des TV Bretten auf das Großereignis hin. Sofern es das Wetter zulässt, rennen sie jede Woche zwei Runden um den Sportplatz. Dort haben die Kinder ihre Taktik – langsam beginnen, dann sprinten – gelernt. Hannah sagt, warum sie damit so erfolgreich ist. „Wenn man am Anfang zu schnell läuft, hat man hinterher keine Kraft mehr.“