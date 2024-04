Nahtloser Übergang

Start ist am 18. Mai geplant: Das muss man zur Freibad-Saison in der Badewelt Bretten wissen

Diesmal gibt es in Bretten durchgehenden Badespaß. Die Personalsituation hat sich entspannt, so können Revisionsarbeiten parallel zum Hallenbad-Betrieb stattfinden. Das ermöglicht einen nahtlosen Übergang in die Freibad-Saison.