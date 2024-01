Drohungen und Kontrollen

Ehemaliger Postzusteller aus Bretten: „Die Arbeit ist kaum zu schaffen“

Nach Berichten über massenhaft liegen gebliebene Briefe in Bretten, Gondelsheim und Sulzfeld hagelt es Kritik an den Arbeitsbedingungen bei der Deutschen Post. Ein ehemaliger Zusteller aus Bretten erzählt, was er dort erlebte.