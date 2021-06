Dass sich unter dicken Putzschichten historisch Bedeutsames befindet, davon waren die Planer von Anfang an überzeugt. Doch das, was dann bei der weiteren Untersuchung des Gebäudes Weißhofer Straße 2 zum Vorschein kam, hat ihre Erwartungen noch deutlich übertroffen.

Nicht allein das reich verzierte Fachwerk zum Marktplatz hin erwies sich als überaus ansehnlich und in einem guten Zustand. Komplett aus Eichenholz und entsprechend widerstandsfähig gebaut, hat es 330 Jahre gut überstanden. Auch der Fußboden in der guten Stube im ersten Obergeschoss ist ein Schmuckstück feiner Intarsienarbeit, das so alt wie das Gebäude selbst sein dürfte.

Zwei von vielen guten Gründen, warum der Brettener Gemeinderat nicht gezögert hat, grünes Licht für die Sanierung des Kulturdenkmals zu geben, auch wenn die Kosten mit derzeit geschätzten 2,4 Millionen Euro nicht gerade gering sind.