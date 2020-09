Von Anna Thienes

Erika Kiock wird in einem Monat 81, passt jedoch keineswegs ins Bild einer typischen 80-Jährigen. Nein, sie wirkt nicht nur 20 Jahre jünger, sie verhält sich auch so. In ihrer Sechs-Tage-Woche findet sich kein Platz zum Herumsitzen.

Nach 40 Lebensjahren ohne jeglichen Sport ist die ehemalige Arzthelferin „in die Vollen gegangen“. Seitdem heißt es Bewegung, Bewegung. Sie liebt es höher, schneller, weiter.