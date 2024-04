Traditionell veranstalten Vereine in und um Bretten wieder Maifeste. Die BNN geben eine Übersicht, wo man zum Start in den Wonnemonat einkehren und es sich gut gehen lassen kann.

Alleine oder in der Gruppe, zusammen mit Bekannten, Freunden oder mit der Familie – am 1. Mai sind traditionell viele Menschen unterwegs.

Rund um Bretten richten Vereine auch dieses Jahr zum Start in den Wonnemonat wieder etliche Maifeste aus. Zudem werden in einigen Orten schon davor Maibäume gestellt. Los geht der Fest- und Feierreigen bereits an diesem Samstag, 27. April, in Diedelsheim und Büchig.

Hier findet man einige Feste und Veranstaltungen und Tipps, wo man es sich so richtig gut gehen lassen und gesellig in den Wonnemonat starten kann. Aufgeführt sind allerdings nur die Veranstaltungen, die im Vorfeld an die Brettener BNN-Redaktion gemeldet wurden.

Bretten

Um 16.30 Uhr am 27. April in Büchig stellt die Freiwillige Feuerwehr Büchig den Maibaum auf dem Dorfplatz neben dem Rathaus. Der Gesangverein „Frohsinn“ Büchig und der Musikverein Büchig umrahmen das Programm musikalisch. Die Bewirtung übernimmt ab 16 Uhr der DRK-Ortsverein Büchig.

Eineinhalb Stunden später stellt die Freiwillige Feuerwehr Diedelsheim am 27. April auf dem Dorfplatz in Diedelsheim hinter dem Rathaus ebenfalls einen Maibaum. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Für das Rahmenprogramm, das auf dem Dorfplatz und in der Alten Poststraße stattfindet, zeichnen die Schwandorf-Grundschule in Kooperation mit dem Männergesangverein Diedelsheim, die Diedelsheimer Kindergärten sowie der TSV Diedelsheim verantwortlich. Die Bewirtung übernimmt der Förderverein Feuerwehr Diedelsheim.

In Büchig richtet der SV Kickers ab 10 Uhr auf dem Waldsportplatz sein traditionelles Maifest aus. Es gibt wie gewohnt „ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken“, teilt der Verein mit. Daneben weisen die Kickers explizit darauf hin, dass „das Mitbringen und der Verzehr von Spirituosen auf dem gesamten Gelände nicht gestattet“ ist.

Ebenfalls ab 10 Uhr geht am Maifeiertag das traditionelle Blütenfest des Obst- und Gartenbauvereins Neibsheim (OGV) über die Bühne. Es findet rund um das Hasenheim des Kleintier- und Vogelzuchtvereins in der Oberen Mühlstraße 33 statt. Im Angebot sind diverse „kulinarische Köstlichkeiten“, so der OGV, zudem gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

In Bauerbach veranstaltet der Förderverein des Musikvereins Harmonie Bauerbach am 1. Mai wieder sein traditionelles Wiesenfest. Bei der Maschinenhalle der Bauerbacher Landwirte, an der Straße zwischen Bauerbach und Gochsheim nahe der Talbrücke, wird für Ausflügler laut Vereinsmitteilung „eine willkommene Rastmöglichkeit bei guter Blasmusik“ geboten. Es gibt Fassbier, Speisen wie Steak und Gyros sowie Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Feuerwehrkapelle Jöhlingen, das Bauerbacher Jugendorchester sowie die Formation „BrassPedal“, die erstmals beim Wiesenfest spielt.

Daneben eröffnet der SV Gölshausen am 1. Mai ab 10.30 Uhr mit einer sogenannten „Hocketse“ auf dem Sportgelände am Pfaffengrund die Freiluftsaison.

Gondelsheim

Zum 37. Mal richtet der Gesangverein Liederkranz Gondelsheim am 1. Mai sein Schlachtfest aus. Ab 11 Uhr gibt es Hausmacher-Speisen wie Schlachtplatten, Schnitzel und Vesperteller mit Griebenwurst, Leberwurst und Schwartenmagen. Nachmittags ab 16.30 Uhr gibt es zudem Bauernbratwürste. Kaffee und Kuchen gibt es den ganzen Tag über. Das Schlachtfest findet in Gondelsheim in der Gerätehalle der Familie Schäfer statt, in der Verlängerung der Südendstraße unter der B35 hindurch.

Oberderdingen

Am Maifeiertag veranstaltet der Musikverein Oberderdingen (MVO) auf dem Derdinger Horn sein traditionelles Hornfest. Angeboten werden neben Bier und Wein unter anderem Grillwürste, Steaks, vegetarische Maultaschen-Burger sowie Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Musikverein Flehingen (10.45 bis 12.45 Uhr), die Stadtkapelle Maulbronn (13 bis 15 Uhr) und der MV „Spielmannszug“ Zaberfeld (15.15 bis 17.15 Uhr). Ab 11 Uhr gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service. An Christi Himmelfahrt (9. Mai) findet übrigens ein zweites MVO-Fest auf dem Derdinger Horn statt.