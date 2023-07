2.225 Meter Lärmschutzwände will die Deutsche Bahn in Gondelsheim bauen. Eigentlich sollte der Bau 2024 beginnen. Doch daraus wird nichts.

Der Start der geplanten Lärmschutzmaßnahmen in Gondelsheim verschiebt sich. Als Grund nennt die Deutsche Bahn (DB) begrenzte Mittel und Baukapazitäten.

Demnach will die DB in Gondelsheim Lärmschutzwände auf einer Länge von 2.225 Metern und in einer Höhe von drei Metern realisieren. Der Beginn war für 2024 angepeilt. Über die neuen Planungen und einen Termin für den tatsächlichen Baubeginn will das Unternehmen rechtzeitig informieren.

Schienennetz soll zu Hochleistungsnetz werden

In einer Presseinformation teilt die DB mit, dass die Arbeiten in Gondelsheim mit einer Generalsanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim abgestimmt würden. Diese sollen 2024 beginnen. Mit der Riedbahn starte eine Generalsanierung des gesamten Schienennetzes.

Demnach geht es darum, das hoch belastete Schienennetz in diesem Jahrzehnt zu einem Hochleistungsnetz auszubauen. Die jeweiligen Strecken würden innerhalb weniger Monate modernisiert.