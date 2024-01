Bürgermeister Markus Rupp lud am Freitagabend zur traditionellen Neujahrsbegegnung auf den Rathausplatz ein. Die Landfrauen Gondelsheim sorgten für die Bewirtung.

Schriftführerin Evi Schleicher freut sich über die Tradition, die sich aus einem 50. Jubiläum der Landfrauen vor etlichen Jahren ergab: „Im Jubiläumsjahr haben wir diese Veranstaltung gestartet, Bürgermeister Rupp hat es als Neujahrsbegegnung gemeinsam mit uns weitergeführt. Wir bieten Glühwein und Punsch, so wie die traditionellen Speckküchle aus Gondelsheim. Mit der Zeit kamen dann noch andere Getränke und heiße Würste dazu.“

Weiter sagt Evi Schleicher: „Der Bauhof richtet uns die Tische hier und wir können dann mit unserem Team unsere Sachen aufbauen. Unsere Landfrauen bringen dann die selbstgebackenen Speckküchle mit, die wir hier anbieten. Was als 50 Cent Fest begann, können wir heute aufgrund der Unterstützung unseres Bürgermeisters so fortführen und haben seit damals die Preise nicht anpassen müssen. Da sind wir sehr dankbar und helfen gern, wenn die Gemeinde uns braucht.“

Für Gondelsheim wünscht sie sich im neuen Jahr, dass Gondelsheim weiter so eine tolle Gemeinde bleibt und als Landfrauen eine neue Vorsitzende finden, damit der Verein weiter bestehen kann. Monika Schwaiger wünscht sich, dass es in der Gemeinde so weitergeht. „Was wir uns sicherlich alle wünschen, ist Frieden.“

Neujahrswüsche von Gondelsheims Bürgermeister Markus Rupp

Bürgermeister Markus Rupp wünschte allen ein gutes, friedliches neues Jahr. „So wie Sonne und Regen aus den letzten Wochen, so ist es auch in der Politik. Ich möchte nicht über das Negative sprechen, sondern den Blick auf das Positive richten. Wir haben viele Sachen umgesetzt in Sachen Klimaschutz mit Begrünung der Fassaden und Balkonkraftwerken, haben Fortschritte in der Geothermie und Begrünung der Gemeinde gemacht. Schon 43 Prozent haben sich für Glasfaser entschieden, jetzt warten wir, dass es losgehen kann. Was werden wir in diesem Jahr tun: Hochwasserschutz an der Saalbach mit 1,4 Millionen Investition, eine neue Kindergartengruppe mit der katholischen Kirchengemeinde soll eingerichtet werden.“

Er habe in einer Umfrage in Baden-Württemberg gelesen, dass bezahlbarer Wohnraum und Gesundheitsversorgung einen hohen Stellenwert hat. Die Themen behalten sie auch in Gondelsheim im Fokus. „Solange wir ein Engagement hier in Gondelsheim haben von Menschen, die sich in das Gemeindeleben einbringen, die Tolles leisten, dann funktioniert eine Gemeinde noch. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Corinna Vogel wünscht sich wieder mehr Bürger-Engagement. „Umweltschutz, Klimaschutz – das sind Themen, die mir wichtig sind. Ich hoffe, dass Gondelsheim das weiter so umsetzt wie bisher. Ich hoffe darauf, dass sich die Menschen wieder mehr einbringen und sich trauen, etwas zu bewegen. Wer machen möchte, der kann.“

Daniel Biel kam erst vor wenigen Jahren nach Gondelsheim. Er hofft, dass das Thema Kinderbetreuung im Fokus bleibt und ein Ausbau umgesetzt werden kann. Manfred Schleicher sieht für Gondelsheim das Thema Bahnübergang im Fokus und auch die finanzielle Erholung der Gemeinde, um wieder neue Investitionen tätigen zu können.