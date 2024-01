Großaufgebot in Bretten: Polizei sperrt Teile der Fußgängerzone

Ein Zeuge beobachtet in der Sparkasse in Bretten einen Mann mit Rucksack. Der Zeuge vermutet, dass der Mann eine Pistole dabeihat. Was ist da los?

Mit etwa einem Dutzend Fahrzeugen ist das Polizeirevier Bretten derzeit am Bereich Engelsberg und in der Fußgängerzone im Einsatz. Die Fußgängerzone ist rund um den Marktbrunnen abgesperrt, in der Straße am Gaisberg stehen mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizeibeamte. Vermutlich handelt es sich laut Polizei aber um einen Fehlalarm.

Polizeirevier Bretten durchsucht die Räume und vernimmt Zeugen

Ein Mann hat in der Sparkasse einen anderen Mann mit Rucksack beobachtet, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Demnach vermutete der Zeuge, dass der Mann eine Pistole dabeihätte, und setzte den Notruf ab. „Deswegen sind wir mit einem großen Polizei-Aufgebot vor Ort“, sagt Dennis Krull von der Pressestelle.

„Wir überprüfen das derzeit noch, aber wir geben erst einmal Entwarnung“, sagt er. Aktuell suchen die Beamten die Räume weiter ab und vernehmen Zeugen. Bis dahin bleibt die Fußgängerzone laut Polizei gesperrt.

[Der Beitrag wird aktualisiert. Stand: 13.37 Uhr]