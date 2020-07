Freitagmittag

Hubschrauber über Bretten: Suche nach Mädchen

Am Freitagmittag kreist ein Hubschrauber über Bretten. Viele Bürger fragen sich, was der Grund ist. Die Polizei bestätigt auf Anfrage der Badischen Neuesten Nachrichten, dass derzeit eine 14-jährige Jugendliche vermisst und per Hubschrauber gesucht wird.