Im Bauerbach taucht auf dem Wahlzettel für die Ortschaftsratswahl ein neuer Name auf. Bei dem Urnengang am 9. Juni – an diesem Tag finden in Baden-Württemberg bekanntlich die Kommunalwahlen statt – treten sechs Personen als „Bürger in Bauerbach“ an und bewerben sich um Plätze im Rat des Brettener Stadtteils. Das teilt Birgit Halgato mit.

Birgit Halgato, die für die SPD im aktuellen Brettener Gemeinderat sitzt, führt zusammen mit Marco Lichtenberger die „Bürger in Bauerbach“-Liste an. Beide gehören dem jetzigen Bauerbacher Ortschaftsrat an. Man wolle „unabhängig und neutral die Belange der Einwohner bürgernah vertreten“, schreibt Birgit Halgato.

Neben Halgato und Lichtenberger treten noch Peter Steiner, Michael Halgato, Axel Frey und Wolfgang Steiner für die neue Liste an.

Bauerbacher Bewerber stellen sich und ihr Wahlprogramm am 29. April vor

Das Bauerbacher Bewerber-Sextett stellt sich und sein Wahlprogramm am Montag, 29. April, ab 19.30 Uhr im Vereinsraum der Landfrauen im „Alten Schulhaus“ vor. „Hier können interessierte Wählerinnen und Wähler das Wahlprogramm mit den Kandidaten besprechen und diskutieren“, erklärt Halgato und wirbt dafür, dass möglichst viele Bauerbacherinnen und Bauerbacher diese Möglichkeit wahrnehmen. Denn so könne man die sechs Ortschaftsratskandidaten kennenlernen.