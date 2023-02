Spezialfirma reinigt Teich

Hunderte Liter Öl in der Weißach in Bretten: keine größeren Schäden oder Naturkatastrophe?

Bis Mittwochabend ist die Feuerwehr in Bretten mit dem Öl in der Weißach beschäftigt. Unter Atemschutz steigt sie in teils verdolte Kanäle und Zuflüsse, um die Ursache zu finden. Die Meinungen über das Ausmaß der Verschmutzung gehen auseinander.