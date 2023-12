Eröffnung am 7. Dezember

Aus „Lunar“ wird „Hanoi Village“: In der Brettener Fußgängerzone wird künftig auch vietnamesisch gekocht

In Bretten kommt man künftig in den Genuss der vietnamesischen Küche. Am 7. Dezember eröffnet das „Hanoi Village“ in der Fußgängerzone. Neben traditionellen vietnamesischen Gerichten gibt es dort auch Sushi, so wie zuvor im „Lunar“, in dessen Räumlichkeiten das neue Restaurant einzieht.