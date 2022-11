Auch Grundschüler mischen mit, wenn es um den Erhalt „ihres“ Schwimmbads in Bretten-Diedelsheim geht. Listen mit mehr als 4.000 Unterschriften überreichen sie dem OB.

Kinder marschieren im Brettener Gemeinderat auf. Plakate, Bilder und Briefumschläge halten sie in die Höhe. Das Motiv auf all den selbst gemalten Bildern: Menschen, die sich im Diedelsheimer Hallenbad tummeln.

In den Briefumschlägen stecken zwei Listen mit Unterschriften, die der Förderverein der Schwandorf-Grundschule gesammelt hat. Weit mehr als 4.000 Menschen haben dafür unterzeichnet, dass die Stadt das Bad retten soll.

Zu Beginn der jüngsten Sitzung überreichen die Schüler beide Listen stellvertretend für den gesamten Stadtrat an Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler).

Führung durch die Grundschule am Samstag

„Geld haben sie keins eingesammelt?“, fragt Wolff. Das zwar nicht, sagt Marcel Voigt, Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule. Jedoch verspreche er, dass die Schule das Projekt weiter mit großem Einsatz unterstütze.

OB Wolff kündigt an, dass sich der Gemeinderat dem Thema in der Haushaltsklausur im Januar intensiv widmen werde. An diesem Samstag, 26. November, lädt die Stadt Bretten um 11, 12 und 13 Uhr zu Führungen durch die Diedelsheimer Grundschule ein.