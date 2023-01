Kommunalpolitik – ein Minenfeld: Im Gewissenskonflikt zwischen Pest und Cholera

Die Aufgabe eines Gemeinderats oder einer Gemeinderätin ist keine leichte. Als Vorbereitung für die Ratssitzungen müssen sie mitunter Berge von Unterlagen durcharbeiten, die gespickt sind mit Fachexpertisen aus fremden Metiers. Häufig sitzen sie zwischen den Stühlen und müssen schwierige Entscheidungen treffen. Recht machen können sie es dabei oft nur einem Teil der Betroffenen. Die Kritiker und Besserwisser sind meist in der Überzahl. Kommunalpolitik – ein Minenfeld, das man mitunter nur mit Bauchgrimmen durchqueren kann. Über genau diese mit dem Amt verbundenen Konflikte haben wir mit drei Ratsmitgliedern aus unterschiedlichen Kommunen gesprochen. Und ehrliche Antworten bekommen.

Nachverdichtung permanenter Konfliktstoff

Ein permanenter Konfliktstoff ist für den Brettener Gemeinderat Tom Rebel das Thema Bauen und Nachverdichtung. Eine Stadt müsse die noch vorhandenen Baulücken nutzen und in die Höhe bauen, sagt er. Auf der anderen Seite brauche es aber auch Freiflächen und Stadtgrün. „Irgendwo müssen wir sparen und gleichzeitig unsere Stadt auf den Klimawandel vorbereiten“, erklärt Rebel. Und da brauche man neue Konzepte, mehr Grün und mehr Wasser in der Stadt, denn es wird noch trockener werden und noch heißer und das noch länger.

Oder das Thema Gewerbegebiete: „Wie soll sich eine Stadt finanzieren, wenn sie keinen Platz für Industrie hat, um Gewerbesteuer einzunehmen“, gibt der FWV-Stadtrat zu bedenken. Doch eigentlich möchte man angesichts der Klimakrise gar keine neuen Flächen mehr verbrauchen. So soll etwa am Karlsruher Dreieck zwischen Diedelsheim und Gondelsheim auf bestem Ackerboden ein Gewerbegebiet entstehen. „Wenn das spruchreif wird, dann weiß ich nicht, wie ich mich entscheiden soll“, erklärt Rebel. Zwar habe man die ursprüngliche Optionsfläche im Gemeinderat um die Hälfte verkleinert. Doch es gehe immerhin noch um 40 Hektar.

Sparen ja, aber wo?

Thema Haushalt: Klar sei, dass man sparen müsse. Dabei sei jetzt schon alles knapp. „Wo um Himmels willen sollen wir denn noch sparen?“ Schließlich habe man Pflichtaufgaben zu erfüllen: Schulen, Bäder, Straßen, Feuerwehr. Da könne man ja nichts streichen. Bleiben noch die Bereiche Kultur und Vereine. Doch die seien ja unterm Strich auch überaus wichtig, wie man während der Pandemie deutlich gesehen habe. Die könne man doch nicht geringer bewerten, so Rebel.

„Bei unserer Haushaltsklausur wird es wohl nur Entscheidungen geben zwischen Pest und Cholera“, sagt der 63-jährige Fotograf im Hauptberuf. Da bleibe nur der Weg, die Dinge so sachlich und emotionslos wie möglich zu diskutieren. „Es ist mir schon unfassbar schwergefallen, 2022 für die Erhöhung der Gewerbesteuer zu stimmen“, räumt Rebel freimütig ein. Doch die Zahlen sprächen eine klare Sprache. Zuvor habe man die Steuer elf Jahre lang nicht erhöht, das räche sich nun.

Schule abreißen und neu bauen?

Die Sanierung der Grundschule Diedelsheim samt Schwimmbad sei ebenfalls Pest und Cholera weil nicht bezahlbar. Doch die Idee, das mit einem Sponsoring örtlicher Firmen zu versuchen, findet Rebel gar nicht so schlecht. Dabei sei der Zustand der Schule so, dass sie eigentlich abgerissen werden müsste. Dort könnte man den Grund und Boden für Wohnbebauung verkaufen und an anderer Stelle eine neue, nachhaltige und zukunftstaugliche Schule ohne Bad errichten. Und dann das Brettener Freibad um eine 50-Meter-Bahn erweitern.

Auch Petra Schalm, CDU-Gemeinderätin in Gondelsheim, kennt dieses Dilemma. „Wir werden hier in Gondelsheim von Seiten des Bürgermeisters und der Verwaltung allerdings immer bestens informiert“, betont sie, komplizierte Vorlagen seien das kleinere Problem. Wo tut sie sich schwer? „Die Entscheidung über die Beseitigung der Erddeponie ist mir schwergefallen“, sagt sie. Weil da aufgrund bürokratischer Vorgaben ein kompliziertes Verfahren angestrebt worden sei. Dabei hätte man das Ganze auch wesentlich einfacher lösen können.

Jede Gebührenerhöhung tut weh

Ein anderes Thema sei die Erhöhung der Kindergartengebühren. „Wenn man sich die blanken Zahlen anschaut, kann man gar nicht anders, als einer Erhöhung zuzustimmen“, so die Gemeinderätin. Obwohl man weiß, man belaste die einen oder anderen Eltern damit über die Maßen - trotz der Möglichkeit, Unterstützungsanträge zu stellen. „Man tut sich bei allen Gebührenerhöhungen schwer, immer wenn es um den Geldbeutel der Bürger geht“, räumt Schalm freimütig ein.

Ein schwieriges Thema wird ihrer Einschätzung nach auch die Geothermie werden, die von Graben-Neudorf bis Bretten geführt werden soll. „Da habe ich mich aber noch nicht ins Thema eingelesen“, sagt sie. Für die Erarbeitung komplexer Themen habe man jeweils Experten in der Fraktion, die sich auskennen. Die befassen sich dann intensiver mit den jeweiligen Spezialgebieten. Wenn es um Geflüchtete, Kindergärten, Schule oder Pflege geht, sei sie das.

Kostenexplosion macht Entscheidung schwer

„Schwierig wird es immer, wenn es um Geld geht“, sagt auch Jürgen Scheible. Der 52-jährige Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart sitzt als Nachrücker erst seit einem knappen Jahr für die Freien Wähler im Oberderdinger Gemeinderat. Er schätzt das gute Klima im Ratsgremium und fühlt sich auch durch den Bürgermeister und die umfangreichen Vorlagen gut informiert.

Als eine besonders schwierige Entscheidung verweist er auf ein Bauvorhaben, das die Gemeinde vor drei Jahren auf den Weg gebracht hatte und für das jetzt der Auftrag gegeben werden sollte. Nur hatten sich die Kosten mittlerweile verdreifacht. Dem habe er nur schweren Herzens zustimmen können, er hätte sich einen Plan B gewünscht, sagt Scheible. Beim Thema „Erweiterung der Erddeponie“ sei indes ein guter Kompromiss gelungen.

Bei Windkraft und Solar auf der Fläche wird es schwierig

Beim Zukunftsthema Klima sieht der Medienwissenschaftler die Konflikte vorprogrammiert: „Das wird spannend werden, wenn das Thema Windkraft oder Solar auf Flächen im Lokalen ansteht und Abwägungen im Blick auf den Naturschutz zu treffen sind.“ Oder bei der Windkraft die Lärmbelästigung und Verträglichkeit mit den Bürgern abzuwägen sei.

Zentrale Frage im Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen wird nach Scheibles Einschätzung die Frage sein, wo man denn sparen könne. „Im Wohnungsbau hoffentlich nicht, beim Straßenbau vielleicht“, meint er. Schwere Entscheidungen stünden auch bei den Kindergärten und Schulen an, wo es jetzt schon große Personalengpässe gebe. Auf der anderen Seite seien Ganztages-Angebote gerade für Familien im Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unabdingbar.