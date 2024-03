Bürgermeisterwahl in Kürnbach: Ergebnisse im Live-Überblick

Gibt es einen Wechsel an der Spitze des Kürnbacher Rathauses oder nicht? Bei der Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag treten Amtsinhaber Armin Ebhart (parteilos) und Herausforderer Moritz Baumann (parteilos) an.

Damit ist eine Entscheidung bereits im ersten Wahlgang wahrscheinlich. Aktuelle Zwischenstände und Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Kürnbach finden Sie auf dieser Seite.

Informationen zur Wahl und Reaktionen auf das Ergebnis finden Sie auch in einem Live-Ticker der BNN und auf den Facebook- und Instagram-Kanälen.

Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Kürnbach im Live-Überblick

In Kürnbach sind insgesamt drei Wahlbezirke auszuzählen. Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr können Sie hier die Zwischenstände mitverfolgen. Nach Auszählung aller Wahlbezirke sehen Sie hier auch das vorläufige amtliche Endergebnis der Bürgermeisterwahl in Kürnbach.