Bei „Life’s Finest“ in Bretten gab es viel zu sehen, hören und schmecken. Auch Sissis Erben waren in der Melanchtonstadt zu Gast.

Rund 130 Aussteller aus sieben Nationen präsentierten ihre Produkte bei „Life’s Finest“ in weißen Pagoden, in ehemaligen Scheunen und Ställe auf dem Gut Schwarzerdhof beim „edlen Markt im Park“.

Bereits zum 17. Mal veranstalteten Baron und Baronin von Papius auf ihrem Gutshof etwas außerhalb von Bretten diesen außergewöhnlichen Markt mit einem exklusiven Ausstellermix und zahlreichen kulinarischen Angeboten.

„Wir kannten solche Ausstellungen aus England oder Norddeutschland und hatten uns überlegt, auch bei und so etwas zu machen. Es gab Garten-Ausstellungen oder solche für Mode, aber keine Ausstellung, bei der von allem etwas zu finden ist“, berichtet Philipp von Papius von den Anfängen.

Der Markt hat sich im Laufe der Jahre verändert. Baron Philipp von Papius

Genussmarkt-Veranstalter

Freunde des gehobenen Lebensstils und Menschen, die einfach Freude an schönen Dingen haben, finden bei Life’s Finest neue Trends aus den Bereichen Lifestyle, Interieur, Garten, Mode und Fine Food. Auch Sissis Erben aus Villingen-Schwenningen waren zum wiederholten Male gekommen und flanierten in historischen Kostümen durch die Ausstellung, die nicht nur mit einem tollen Angebot, sondern auch mit einer wunderschönen Umgebung punktet.

Musik und Modeschauen ziehen Besucher zum Gut Schwarzerdhof

„Natürlich hat sich der Markt im Laufe der Jahre verändert, neue Aussteller sind dazu gekommen und man muss sich auch immer wieder etwas Neues einfallen lassen“, sagt der Gutsherr. Im Bereich des gehobenen Lebensstils stünden mittlerweile ebenfalls Nachhaltigkeit, hochwertige Handarbeiten, ressourcen- und umweltschonende sowie langlebige Produkte im Fokus.

„Darauf legen wir Wert“, betonen die von Papius. Da es auf dem Anwesen nur begrenzt Parkplätze gibt, war für Samstag und Sonntag ein kostenloser Shuttle-Service von Bretten und Großvillar zum Gut eingerichtet.

Auch an die jüngeren Besucher wurde gedacht: Am Samstag und am Sonntag konnten Kinder ab drei Jahren im betreuten Kindergarten basteln, malen und spielen oder sich auf der große Hüpfburg im Lindengarten austoben. Wer wollte, konnte sich überdies am Gewinnspiel beteiligen.

Dafür mussten die Besucher nur ihre Eintrittskarte ausfüllen und abgeben. Für zwei Besucher gab es jeweils einen Einkaufsgutschein über 100 Euro inklusive zwei Eintrittskarten für die Life’s Finest im nächsten Jahr zu gewinnen.

Vier Tage lang hatte der edle Markt geöffnet, bot neben den Ausstellern auch Musik mit den Jagdhornbläser Albtal und Modeschauen der Londoner Designerin Beatrice von Tresckow. Trends dazu setzte Dietlinde Ambos mit hutline aus Karlruhe mit prächtigen Hutkreationen. Den Schmuck zur Show lieferte die Bernsteingalerie von Paul Bogumil Rynkowski aus Köln.

Dazwischen war immer wieder das ugandische Kawa-Quartett auf dem Gelände mit afrikanischen und englischen Gesängen unterwegs. Ihrer Deutschland-Tournee findet zugunsten der Mmunye-Stiftung statt, die mit den Spenden benachteiligte Kinder in Uganda unterstützt. Mit dem Kauf eines Bleistifts, Seife oder einer Tasse voller Nüsse am Stand der Initiative „A Bleistift for everyone“ von Maren Reisner werden Bildungsprojekte weltweit unterstützt.

Oldtimer aus Württemberg sind motorisierter Blickfang

Spektakulär war ohne Zweifel die Einfahrt der zehn Oldtimer des Württembergischen Automobil Clubs (WAC), angeführt von WAC-Präsident Bernd Schlossnickel und Ehefrau Regine im Rolls-Royce. Der WAC hatte seine Sommertour mit der Life’s Finest verbunden.

„Am Morgen haben wir uns in Stuttgart erst zu einem Frühstück getroffen, danach die Roadbooks ausgegeben und los ging es“, so Schlossnickel. Auf kleinen und gewundenen Nebenstraßen, mit Blick auf die Weinberge, sei es eine wunderschöne Fahrt gewesen.

„Wir freuen uns, dass der WAC zu uns gekommen ist. Die Oldtimer passen doch auch ganz gut hierher“, freut sich Baron von Papius und bekommt sogleich die Einladung zum Gegenbesuch nach Stuttgart. Derweil erregen die auf Hochglanz polierten Oldtimer die Aufmerksamkeit von so manchem Autobegeisterten. Motorhauben werden geöffnet und die Ausstattung der Cabrios bestaunt.

Mit Schmuck und Antiquitäten, Lüster und Designmöbel, prächtige Rosen und Bienen freundlichen Pflanzen, Gartenduschen, Badenixen, Gartendeko wie etwa ganze Herden von Giraffen, die sich im Lavendel wohlfühlen, handgefertigte Lederschuhe, Hundekissen, Skulpturen aus Holz und Stein, Hüte oder englische Mode bis hin zu belgischer Schokolade und italienischen Mode- und Gaumen-Spezialitäten, gibt es bei Life’s Finest so viel anzuschauen, dass die kulinarischen Angebote eine willkommene Pause sind.

Die Schattenplätze sind bei den hochsommerlichen Temperaturen sehr begehrt und laden zum Verweilen ein. Erstmals sorgt das Classicbid Zentrum Rheinhessen für Gaumenverwöhner im Feststadl. Mit einem breiten Angebot von Speisekreationen werden Besucher mit frischen Produkten verwöhnt: von Croque über sommerliche Wildkräutersalate bis hin zu Gnocchi, Steak und Fisch.

Italienische Gaumenfreuden gab es beim Stuttgarter Ristorante La Fattoria von Sergio Muto im Hofgarten. Der „Pesto-Weltmeister“ zelebriert Pasta mit Pesto vor den Augen des Gastes. Traditionell mit dabei und immer eine Versuchung ist die lange, süße Theke der Konditorei & Confiserie Café Böckeler aus Bühl/Baden-Baden im Wiesengrund.