Mehrere Personen greifen 18-Jähriger auf Gartenparty in Bretten an

In der Nacht auf den Donnerstag haben Unbekannte einen 18-Jährigen angegriffen. Dabei verletzten sie ihn am ganzen Körper. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen.

Verletzungen am ganzen Körper

Unbekannte haben in der Nacht auf den Donnerstag einen 18-Jährigen auf einer Party in Bretten angegriffen und verletzt. Daraufhin flohen sie sofort, teilte die Polizei mit. Die Polizei hat die Fahndung eingeleitet.

Der 18-Jährige feierte mit Freunden im Gewann Hohberg. Gegen 0.20 Uhr kamen mehrere Jugendlichen ebenfalls auf die Party. Sie griffen den jungen Mann sofort an.

Mehrere Personen schlugen ihn. Zudem attackierten sie ihn mit einer Gartenhacke. Dabei verletzte er sich am Knie, an den Armen, im Gesicht und am Rücken.