Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall zwischen Bretten und Bretten-Sprantal schwer

Der mutmaßliche Verursacher und ein Zeuge sind am Dienstagabend von der Unfallstelle auf der K 3568 zwischen Bretten und Sprantal geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach den beiden Autofahrern und möglichen weiteren Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Bretten und dem Stadtteil Sprantal ist eine 19-jährige Motorradfahrerin am Dienstagabend schwer verletzt worden. Offenbar musste sie auf der Kreisstraße 3568 gegen 23 Uhr auf einen Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit einem überholenden Auto zu vermeiden, teilte die Polizei mit. Beide Pkw-Fahrer setzten ihre Fahrt fort.

Die junge Frau war mit ihrem Motorrad auf der Kreisstraße von Sprantal kommend in Richtung Bretten unterwegs. Dabei kam ihr nach eigenen Schilderungen ein Pkw mit Fernlicht entgegen, von dem sie geblendet worden sei. Trotzdem erkannte sie den weiteren Pkw, der auch in Gegenrichtung unterwegs war und das andere Auto überholte.

Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in eine Klinik. Sie erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die Polizei ist auf der Suche nach den bislang unbekannten Autofahrern