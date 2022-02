Musikprojekt in Bretten widmet sich dem Zusammenleben in Europa

Zum Abschluss des Musikprojekts „Europe Spirit Songwriting 2022“ soll es am 15. Oktober ein Konzert in der Brettener Stiftskirche geben. Die Teilnehmer des Projekts produzieren zuvor bei einem Seminar eigene Songs.

Das Musik-Projekt „Europe Spirit Songwriting“ findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Die Stadt Bretten lädt gemeinsam mit dem Evangelischen Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal und der Unterstützung des Lions-Club Bretten-Stromberg Musiker aus der Region dazu ein, an dem Projekt teilzunehmen.

Der Brettener Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) betont den europäischen Gedanken des Projektes: „Noten schreiben ist international.“

Von Montag, 25. Juli, bis Mittwoch, 27. Juli, erhalten die Teilnehmenden in Online-Seminaren inhaltliche Impulse von Referenten aus verschiedener europäischen Ländern. Anschließend geht es für vier Tage bis Sonntag, 31. Juli, in das Château du Liebfrauenberg in Goersdorf im Elsass.

Es ist aber auch eine komplette Online-Teilnahme möglich, betonen die Stadt Bretten und Initiator Gunter Hauser. Zum Abschluss des Projekts soll am Samstag, 15. Oktober, ein hybrides Konzert in der Brettener Stiftskirche stattfinden.

Musiker schreiben Songs über das Zusammenleben in Europa

Die Musiker schreiben im Verlauf des Projektes gemeinsam neue Songs über das Zusammenleben in Europa. „Es kann jeder teilnehmen, der Songs schreiben möchte, der Wille zählt“, sagt Hauser. Es handle sich nicht um einen Wettbewerb: „Wir versuchen, den Konkurrenzgedanken komplett herauszunehmen“, sagt Hauser. Im Vordergrund des Projektes stehe die Vernetzung und gegenseitige Bereicherung von Musikern über ihre Landesgrenzen hinaus, betont Hauser und fügt an: „Jeder bringt eigene kulturelle und musikalische Prägungen mit.“

Es kann jeder teilnehmen, der Songs schreiben möchte, der Wille zählt. Gunter Hauser, Initiator Songwirting-Projekt

Der Projektinitiator berichtet freudig von den Erfahrungen der Seminare der vergangenen Jahre. Der erste Tag sei immer angespannt, als Musiker müsse man sich erst einmal outen: „Man braucht Überwindung.“ Am Ende der Seminare habe es allerdings immer mehr Songs als Teilnehmer gegeben. Die internationale Vernetzung auch mit professionellen Musikern und Produzenten ermögliche auch Amateurmusikern, ihren Horizont zu erweitern.

Im Verlauf des Seminars werden nicht nur Texte geschrieben. In fünf mobilen Studios werden die Songs direkt vor Ort aufgenommen und gemischt. Die Lieder werden anschließend online veröffentlicht.

Walter Vehmann vom Evangelischen Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal und Karl Strobel vom Lions-Club Bretten-Stromberg sind froh, das Projekt zu unterstützen. „Es macht glücklich, Grenzüberschreitungen möglich zu machen“, sagt Vehmann. Strobel stellt daneben die individuelle Förderung der einzelnen Musiker in den Mittelpunkt: „Das Projekt lebt vom Engagement der Initiatoren.“

Konzerte in den Projektpartnerstädten

Beim geplanten Abschlusskonzert am 15. Oktober in der Brettener Stiftskirche sollen im Livestream immer wieder Programmteile aus Konzerten in den Projektpartnerstädten Straßburg (Frankreich), St. Gallen (Schweiz) und Birmingham (England) eingespielt werden. Bisher habe es immer nur einzelne Konzerte in den jeweiligen Städten gegeben. Das hybride Format ermögliche es, nicht nur das Programm zusammenzuführen, „wir haben auch die Möglichkeit, mehr Leute zu erreichen“, so Hauser.

Das Songwriter-Projekt „Europe Spirit Songwriting“ wird von der Baden-Württemberg Stiftung im Programm Nouveaux Horizons gefördert. Die Stadt Bretten hat die Trägerschaft übernommen.