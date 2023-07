Wohnungsnot

Mutter mit fünf Kindern aus Bretten droht die Obdachlosigkeit

Noch lebt Tanja L. mit ihren Kindern in einer Viereinhalb-Zimmerwohnung in Bretten. Ihr Mietvertrag ist ausgelaufen. Nun soll die Familie in zwei Räumen in einerObdachlosenunterkunft leben.