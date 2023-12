Ehrenamtliches Engagement

Nach wochenlangem Streit findet sich ein Standort für das Brettener Stadtmodell

Beinahe den ganzen Frühling ist der Zwist um das Brettener Stadtmodell Thema in der Stadt. Erst geht es um den Standort, dann um die Einweihung. Was war da noch mal los? Und was sagen die Parteien heute?