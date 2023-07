Ausflugsziele müssen nicht weit entfernt liegen: Auch in der Region sind zahlreiche attraktive Orte zu finden. Wir stellen den Naturpark Stromberg-Heuchelberg vor.

Insel in der Natur

Wie eine Insel erhebt sich der von Wäldern, Streuobstwiesen und Weinbergen dominierte Naturpark Stromberg-Heuchelberg im nördlichen Baden-Württemberg aus der Landschaft. Eine Insel, die geformt ist wie eine Hand. Die drei Strombergrücken, der Heuchelberg und die Eppinger Hart bilden die fünf teils bewaldeten Finger dieser Hand. Dazwischen liegen von Bächen durchflossene Täler wie das Kirrbach-, das Metter- oder auch das Leintal.

Park bietet viele ruhige Plätze

Nicht nur topografisch bildet der Naturpark eine Insel – auch geologisch weicht er von den benachbarten Regionen ab. Es ist eine durch Erosionskräfte entstandene Keuperinsel in einer überwiegend von Lössböden geprägten Nachbarschaft. Aber vor allem bildet der 408 Quadratkilometer große Naturpark eine Insel der Ruhe.

Während man in den benachbarten, dicht besiedelten und durch Verkehr und Freizeitgesellschaft überlasteten Regionen manchmal nur schwer einen stillen Platz in der Natur findet, bietet der Naturpark Stromberg-Heuchelberg zumindest wochentags reichlich davon.

Wem aber das Hämmern der Spechte, das Singen der Vögel und das Rauschen der Bäume nicht genug Unterhaltung bietet, der findet im Naturpark vom Märchenpark über Burgruinen bis hin zum großen Wildtier- und Freizeitpark viele lohnende Ausflugsziele. Auch Weinliebhaber, Wanderfreunde und Radfahrer kommen im zwischen Bretten im Westen, Brackenheim im Osten, Eppingen im Norden und Vaihingen im Süden gelegenen Naturpark auf ihre Kosten.

Sommerserie stellt Ausflugsziele vor

In einer Sommerserie werden wir einige der schönsten Ausflugsziele im Naturpark Stromberg-Heuchelberg vorstellen. Schöne Wanderwege, reizvolle Ortschaften, besondere Naturoasen und Aussichtspunkte sind ein Schwerpunkt, für Familien mit Kindern besuchen wir Parks, Badeseen und im ersten Teil der Serie das bei Zaberfeld gelegene Naturschutzzentrum des Naturparks mit dem benachbarten Badesee Ehmetsklinge.

Drei-Seenweg verbindet Gewässer

Das Ausflugsziel Naturparkzentrum mit dem benachbarten Stausee Ehmetsklinge bietet eigentlich fast zu viel Unterhaltung für einen einzelnen Tag. Zumal es rund um Zaberfeld neben der Ehmetsklinge mit dem Katzenbach- und dem Michelbachsee zwei weitere Seen gibt, von denen der Katzenbachsee ebenfalls als Badesee genutzt wird. Verbunden werden die drei Seen durch den schönen etwa 9,5 Kilometer langen Drei-Seenweg. Der gehört zum sogenannten Wander-Dreiklang in Zaberfeld.

„Wir haben bei jeder der Mitgliedsgemeinden des Naturparks drei unterschiedliche schwere Wanderwege ausgeschildert“, erklärt der Geschäftsführer des zum Naturpark gehörenden Vereins, Dietmar Gretter, was es mit dem Wander-Dreiklang auf sich hat.

Der leichteste dieser drei Routen sei dabei kaum mehr als ein ausgedehnter Spaziergang nach dem Mittagessen, berichtet Gretter. „Alle drei Touren sind in jedem Ort als Rundwege gestaltet, die immer an einem mit dem Auto gut erreichbaren Parkplatz starten“, erklärt Gretter das Konzept.

Angebot ist auch für Kinder ausgelegt

Rund um das Naturschutzzentrum in Zaberfeld gibt es aber auch kleine, thematische Infopfade wie beispielsweise den Hirschkäferpfad. Verteilt über mehrere Stationen erfährt man dort auf Schautafeln alles, was es über das Leben der Hirschkäfer und seiner Larven zu wissen gibt.

Direkt am Naturschutzzentrum befindet sich auch die spannende Wildkatzen-Spiel- und Erlebnisanlage. Für Kinder ist die Anlage ein Abenteuerspielplatz, auf dem sie in spielerische Weise über den scheuen Jäger des Naturparks informiert werden.

Die Wildkräuterwelt direkt daneben ist dagegen eher etwas für die Eltern. Die als naturnaher Garten gestaltet Wildkräuterwelt gibt mit seinen vielen heimischen Wildkräutern und Stauden zahlreiche Tipps und Anregungen, wie man einen Garten oder Balkon so gestaltet, dass er sowohl für den Menschen als auch für Tiere einen Lebensraum bietet.

Das gerade neu eröffnete Schmetterlingsquiz ist dann wieder etwas für die ganze Familie. Auf vielen Schautafeln wird Wissen über die immer seltener werdenden Blütenbesucher abgefragt und vermittelt. Auch im Naturparkzentrum kann man viel Interessantes über die heimische Natur und den Naturpark erfahren. Die kindgerecht aufbereitete Ausstellung richtet sich auch an Schulklassen und Kindergärten.