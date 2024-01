Neues Angebot im ÖPNV geplant: Ein Rufbus kommt nach Bretten

Ein sogenannter Rufbus soll das bisherige Angebot im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Bretten künftig ergänzen. Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) bestätigt, dass der Rufbus für den Fahrplanwechsel Dezember 2025 geplant ist

Doch was ist das überhaupt? Wo soll er fahren und wie funktioniert das System? Hier einige Antworten.

Was ist das Konzept des Rufbusses?

Der Rufbus verkehrt zu ausgewiesenen Fahrplanzeiten, aber nur dann, wenn er gebraucht wird. Laut Internetseite der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg müssen sich Fahrgäste eine Stunde vor Fahrtantritt anmelden. Es kommt dann ein Kleinbus oder ein Van, der nur die Streckenabschnitte fährt, die tatsächlich benötigt werden. Nach Angaben von Pressemitarbeiterin Ellen Reinhold stimmt sich die Stadt Bretten derzeit mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ab. „Das bereits in anderen Teilen des Landkreises in Betrieb befindliche On-Demand-System „KVV MyShuttle“ soll zukünftig auch in Bretten betrieben werden“, schreibt sie.