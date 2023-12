Mutter verärgert

Laut Fahrplan: Schulbus in Bretten fährt fünf Minuten vor Unterrichtsende los

Um 15.35 Uhr endet der Nachmittagsunterricht an der Brettener Max-Planck-Realschule. Den Bus in Richtung Ruit erwischen sie dann nicht mehr. Warum ist das so – und soll das so bleiben?